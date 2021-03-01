https://ria.ru/20210301/zelenskiy-1599520771.html

Жена Медведчука сравнила Зеленского с "голым королем"

Жена Медведчука сравнила Зеленского с "голым королем"

Украинская телеведущая Оксана Марченко, которая является супругой депутата Виктора Медведчука, сравнила президента страны Владимира Зеленского с "голым... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T22:20

2021-03-01T22:20

2021-03-01T22:20

оксана марченко

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Украинская телеведущая Оксана Марченко, которая является супругой депутата Виктора Медведчука, сравнила президента страны Владимира Зеленского с "голым королем", который испугался правды, которую транслировали оппозиционные телеканалы, и ввел против них санкции.В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание. Кроме того, по указу Зеленского, 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попал Медведчук и его супруга Оксана Марченко.В пятницу журналисты попавших под санкции телеканалов объявили о создании нового телеканала "Перший незалежний" ("Первый независимый"). По заявлению телеканала, спустя час его отключили от спутника под давлением Службы безопасности Украины."Я хотела бы поддержать всех журналистов, которые работали и продолжают работать на оппозиционных каналах, и сказать о том, что я вас поддерживаю. Вы – те дети, которые целому миру рассказали о том, что король голый. Он все это время прятался за той невидимой, несуществующей мантией народной поддержки, которой на самом деле нет. И он испугался правды, которую вы говорили… и решил просто заткнуть вам рты", - сказала Марченко в понедельник в эфире телеканала "Первый независимый", трансляция которого проходила на YouTube.Она подчеркнула, что закрытие оппозиционных каналов и санкции в отношении граждан Украины – это ужасно. Но, по ее мнению, миллионы людей хотят слышать мнение именно этих телеканалов, так как они "пострадали лишь потому, что говорили правду".Далее в эфире Марченко предложила продолжить общение на русском языке."Я была первой на Украине, кто призывал учить украинский язык, культуру, песни, общаться… Но сегодня, кроме того, что обижают свободную прессу журналистов, обижают еще и моих братьев и сестер, которые являются русскоязычными гражданами Украины", - добавила она, при этом подчеркнув, что закон о госязыке грубо нарушает конституцию.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января.Креминь ранее сообщил, что на Украине поступило более 600 жалоб из-за нарушения закона об обслуживании на госязыке в первый месяц действия этой нормы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/zelenskiy-1599387403.html

https://ria.ru/20210301/ukraina-1599509715.html

https://ria.ru/20210220/sanktsii-1598338642.html

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оксана марченко, россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, владимир зеленский, украина, в мире