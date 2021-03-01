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В Белоруссии будут наказывать получателей зарплат "в конверте"
В Белоруссии будут наказывать получателей зарплат "в конверте"
Ответственность для граждан Белоруссии, которые получают зарплаты "в конвертах", может быть административной, сообщил в понедельник глава Комитета госконтроля... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T23:09
2021-03-01T23:09
валерий герасимов
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Ответственность для граждан Белоруссии, которые получают зарплаты "в конвертах", может быть административной, сообщил в понедельник глава Комитета госконтроля (КГК) республики Василий Герасимов.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая с докладом Герасимова, предложил рассмотреть вопрос о введении в стране ответственности для получателей зарплат "в конвертах", чтобы пресечь такие выплаты. Глава государства при этом не уточнил, как, по его мнению, следует наказывать таких работников."На данном этапе - да", - сказал Герасимов в эфире телеканала "Беларусь 1", отвечая на вопрос, идет ли речь о введении административной ответственности для получателей зарплат "в конвертах".При этом, как отметил руководитель КГК, не исключено, что будет также введен механизм освобождения от ответственности граждан, которые сами информируют компетентные органы о получении зарплат "в конвертах". Однако, по словам Герасимова, пока это просто идея, которую в ведомстве не прорабатывали.
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валерий герасимов, александр лукашенко, белоруссия

В Белоруссии будут наказывать получателей зарплат "в конверте"

23:09 01.03.2021
 
© Fotolia / BernadДеньги в конверте
Деньги в конверте - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Fotolia / Bernad
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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Ответственность для граждан Белоруссии, которые получают зарплаты "в конвертах", может быть административной, сообщил в понедельник глава Комитета госконтроля (КГК) республики Василий Герасимов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая с докладом Герасимова, предложил рассмотреть вопрос о введении в стране ответственности для получателей зарплат "в конвертах", чтобы пресечь такие выплаты. Глава государства при этом не уточнил, как, по его мнению, следует наказывать таких работников.
"На данном этапе - да", - сказал Герасимов в эфире телеканала "Беларусь 1", отвечая на вопрос, идет ли речь о введении административной ответственности для получателей зарплат "в конвертах".
При этом, как отметил руководитель КГК, не исключено, что будет также введен механизм освобождения от ответственности граждан, которые сами информируют компетентные органы о получении зарплат "в конвертах". Однако, по словам Герасимова, пока это просто идея, которую в ведомстве не прорабатывали.

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