https://ria.ru/20210301/zarplata-1599523334.html

В Белоруссии будут наказывать получателей зарплат "в конверте"

В Белоруссии будут наказывать получателей зарплат "в конверте"

Ответственность для граждан Белоруссии, которые получают зарплаты "в конвертах", может быть административной, сообщил в понедельник глава Комитета госконтроля... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T23:09

2021-03-01T23:09

2021-03-01T23:09

валерий герасимов

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Ответственность для граждан Белоруссии, которые получают зарплаты "в конвертах", может быть административной, сообщил в понедельник глава Комитета госконтроля (КГК) республики Василий Герасимов.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая с докладом Герасимова, предложил рассмотреть вопрос о введении в стране ответственности для получателей зарплат "в конвертах", чтобы пресечь такие выплаты. Глава государства при этом не уточнил, как, по его мнению, следует наказывать таких работников."На данном этапе - да", - сказал Герасимов в эфире телеканала "Беларусь 1", отвечая на вопрос, идет ли речь о введении административной ответственности для получателей зарплат "в конвертах".При этом, как отметил руководитель КГК, не исключено, что будет также введен механизм освобождения от ответственности граждан, которые сами информируют компетентные органы о получении зарплат "в конвертах". Однако, по словам Герасимова, пока это просто идея, которую в ведомстве не прорабатывали.

https://ria.ru/20210112/lukashenko-1592703426.html

белоруссия

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валерий герасимов, александр лукашенко, белоруссия