https://ria.ru/20210301/yazyk-1599461128.html

На Украине "переименовали" русский язык

На Украине "переименовали" русский язык

Днепропетровского областного совета во время заседания перешел с украинского языка на русский, придумав для него новое название. Об этом пишет "Цензор". РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T16:34

2021-03-01T16:34

2021-03-01T16:34

украина

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Депутат Днепропетровского областного совета во время заседания перешел с украинского языка на русский, придумав для него новое название. Об этом пишет "Цензор".Он призвал выступать с политическими заявлениями на камеру в коридоре, а на заседании срочно решать хозяйственные вопросы.Парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в апреле 2019 года. Он предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Закон вызвал критику как внутри страны, так и за рубежом.На Украине часто происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за говорившей по-русски проводницы. Бывший депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев. Бывший мэр Славянска возмутился из-за песен Олега Газманова в караоке-баре.

https://ria.ru/20210223/skandal-1598626356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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