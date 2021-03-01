Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210301/yazyk-1599461128.html
На Украине "переименовали" русский язык
На Украине "переименовали" русский язык
Днепропетровского областного совета во время заседания перешел с украинского языка на русский, придумав для него новое название. Об этом пишет "Цензор". РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T16:34
2021-03-01T16:34
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_4c734a2ddb177c904a2aa3b94a6c3cc2.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Депутат Днепропетровского областного совета во время заседания перешел с украинского языка на русский, придумав для него новое название. Об этом пишет "Цензор".Он призвал выступать с политическими заявлениями на камеру в коридоре, а на заседании срочно решать хозяйственные вопросы.Парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в апреле 2019 года. Он предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Закон вызвал критику как внутри страны, так и за рубежом.На Украине часто происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за говорившей по-русски проводницы. Бывший депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев. Бывший мэр Славянска возмутился из-за песен Олега Газманова в караоке-баре.
https://ria.ru/20210223/skandal-1598626356.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_5c02b2a57a46882dd461e3801cc89a21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина

На Украине "переименовали" русский язык

16:34 01.03.2021
 
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Депутат Днепропетровского областного совета во время заседания перешел с украинского языка на русский, придумав для него новое название. Об этом пишет "Цензор".
"Доброго дня, шановні колеги. Если можно, я буквально пару слов на восточно-украинском", — сказал чиновник.
Он призвал выступать с политическими заявлениями на камеру в коридоре, а на заседании срочно решать хозяйственные вопросы.
Парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в апреле 2019 года. Он предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Закон вызвал критику как внутри страны, так и за рубежом.
Киево-Печерская Лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 06:51
Украинский школьник поругался с военными из-за русского языка
На Украине часто происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за говорившей по-русски проводницы. Бывший депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев. Бывший мэр Славянска возмутился из-за песен Олега Газманова в караоке-баре.
 
Украина
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Матвиенко оценила перспективы отказа России от доллара
05:51В Тверской области произошел пожар в психоневрологическом интернате
05:07В Минобороны рассказали о вакцинации военных "Спутником V"
05:03Москвичи рассказали, отмены каких ограничений по COVID-19 они ждут
05:00SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
04:49Twitter начнет помечать записи с дезинформацией о вакцинах от COVID-19
04:08Foreign Policy раскритиковал финансовую политику Украины
03:58СМИ: США могут ввести антироссийские санкции по Навальному во вторник
03:52Британцы высмеяли слежку за российской подлодкой в Ла-Манше
03:51Мультимедиа Арт Музей стал музеем года по версии фонда Cosmoscow
03:31В Приморье грабитель напал с ножом на пенсионерку
03:21АК-203 станет основным штурмовым оружием индийской армии
03:18Милонов попросил МВД проверить наличие двойного гражданства у Навальной
03:08Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 8 Марта
03:06Матвиенко: IT-гигантов необходимо заставить соблюдать российские законы
02:55Джоли продала подаренную Рузвельту картину Черчилля за $11,5 миллиона
02:54Определен новый облик российской ракеты для полетов на Луну
02:38В США признали красоту российского истребителя Су-35
02:15На Украине подготовились к запуску "Северного потока — 2"
02:11Hyatt Hotels раскритиковали из-за "нацистского" дизайна сцены
Лента новостейМолния