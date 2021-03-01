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На Украине "переименовали" русский язык
На Украине "переименовали" русский язык
Днепропетровского областного совета во время заседания перешел с украинского языка на русский, придумав для него новое название. Об этом пишет "Цензор". РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T16:34
2021-03-01T16:34
2021-03-01T16:34
украина
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Депутат Днепропетровского областного совета во время заседания перешел с украинского языка на русский, придумав для него новое название. Об этом пишет "Цензор".Он призвал выступать с политическими заявлениями на камеру в коридоре, а на заседании срочно решать хозяйственные вопросы.Парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в апреле 2019 года. Он предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Закон вызвал критику как внутри страны, так и за рубежом.На Украине часто происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за говорившей по-русски проводницы. Бывший депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев. Бывший мэр Славянска возмутился из-за песен Олега Газманова в караоке-баре.
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украина
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости.
Депутат
Днепропетровского областного совета во время заседания перешел с украинского языка на русский, придумав для него новое название. Об этом пишет "Цензор"
.
"Доброго дня, шановні колеги. Если можно, я буквально пару слов на восточно-украинском", — сказал чиновник.
Он призвал выступать с политическими заявлениями на камеру в коридоре, а на заседании срочно решать хозяйственные вопросы.
Парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в апреле 2019 года. Он предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Закон вызвал критику как внутри страны, так и за рубежом.
На Украине часто происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за говорившей по-русски проводницы. Бывший депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев. Бывший мэр Славянска возмутился из-за песен Олега Газманова в караоке-баре.