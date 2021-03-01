Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210301/xiaomi-1599402406.html
Названа главная особенность смартфона Redmi Note 10 от Xiaomi
Названа главная особенность смартфона Redmi Note 10 от Xiaomi
Новое поколение смартфона Redmi Note 10 от Xiaomi получит процессор Qualcomm и дисплей AMOLED. Это следует из крупного слива информации от индийского ритейлера, РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T11:51
2021-03-01T11:51
наука
qualcomm
xiaomi inc
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598939116_87:0:693:341_1920x0_80_0_0_ec8a8fdb9ad62e7ad5cd0fa6cfa95f1e.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Новое поколение смартфона Redmi Note 10 от Xiaomi получит процессор Qualcomm и дисплей AMOLED. Это следует из крупного слива информации от индийского ритейлера, о котором сообщает Gizmochina.На упаковке смартфона значатся его основные характеристики. Среди них 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей, таких экранов в серии еще не было. За производительность Redmi Note 10 отвечает чип Snapdragon 678 — среднеуровневый 4G-процессор.Среди других особенностей есть основная камера с разрешением 48 Мп, аккумулятор емкостью 5000 мАч и быстрая зарядка на 33 Вт. Блок питания будет содержаться в коробке со смартфоном.Большая презентация Xiaomi для индийского рынка запланирована на 4 марта. Среди новых продуктов представят Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro, которые через некоторое время выйдут в России. Цена на смартфон стартует с отметки 235 долларов (примерно 17 000 рублей по текущему курсу).
https://ria.ru/20210226/naushniki-1599051487.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598939116_163:0:618:341_1920x0_80_0_0_10314704bc75c6f191bda422385ca35c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
qualcomm, xiaomi inc, гаджеты, технологии

Названа главная особенность смартфона Redmi Note 10 от Xiaomi

11:51 01.03.2021
 
© GizmochinaXiaomi Redmi Note 10
Xiaomi Redmi Note 10 - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Gizmochina
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Новое поколение смартфона Redmi Note 10 от Xiaomi получит процессор Qualcomm и дисплей AMOLED. Это следует из крупного слива информации от индийского ритейлера, о котором сообщает Gizmochina.
На упаковке смартфона значатся его основные характеристики. Среди них 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей, таких экранов в серии еще не было. За производительность Redmi Note 10 отвечает чип Snapdragon 678 — среднеуровневый 4G-процессор.
Среди других особенностей есть основная камера с разрешением 48 Мп, аккумулятор емкостью 5000 мАч и быстрая зарядка на 33 Вт. Блок питания будет содержаться в коробке со смартфоном.
Большая презентация Xiaomi для индийского рынка запланирована на 4 марта. Среди новых продуктов представят Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro, которые через некоторое время выйдут в России. Цена на смартфон стартует с отметки 235 долларов (примерно 17 000 рублей по текущему курсу).
Xiaomi Redmi AirDots 3 - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 10:57Наука
Xiaomi представила дешевые TWS-наушники Redmi AirDots 3
 
НаукаQualcommXiaomi IncгаджетыТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Матвиенко оценила перспективы отказа России от доллара
05:51В Тверской области произошел пожар в психоневрологическом интернате
05:07В Минобороны рассказали о вакцинации военных "Спутником V"
05:03Москвичи рассказали, отмены каких ограничений по COVID-19 они ждут
05:00SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
04:49Twitter начнет помечать записи с дезинформацией о вакцинах от COVID-19
04:08Foreign Policy раскритиковал финансовую политику Украины
03:58СМИ: США могут ввести антироссийские санкции по Навальному во вторник
03:52Британцы высмеяли слежку за российской подлодкой в Ла-Манше
03:51Мультимедиа Арт Музей стал музеем года по версии фонда Cosmoscow
03:31В Приморье грабитель напал с ножом на пенсионерку
03:21АК-203 станет основным штурмовым оружием индийской армии
03:18Милонов попросил МВД проверить наличие двойного гражданства у Навальной
03:08Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 8 Марта
03:06Матвиенко: IT-гигантов необходимо заставить соблюдать российские законы
02:55Джоли продала подаренную Рузвельту картину Черчилля за $11,5 миллиона
02:54Определен новый облик российской ракеты для полетов на Луну
02:38В США признали красоту российского истребителя Су-35
02:15На Украине подготовились к запуску "Северного потока — 2"
02:11Hyatt Hotels раскритиковали из-за "нацистского" дизайна сцены
Лента новостейМолния