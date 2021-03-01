https://ria.ru/20210301/xiaomi-1599402406.html

Названа главная особенность смартфона Redmi Note 10 от Xiaomi

Названа главная особенность смартфона Redmi Note 10 от Xiaomi

Новое поколение смартфона Redmi Note 10 от Xiaomi получит процессор Qualcomm и дисплей AMOLED. Это следует из крупного слива информации от индийского ритейлера, РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T11:51

2021-03-01T11:51

2021-03-01T11:51

наука

qualcomm

xiaomi inc

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Новое поколение смартфона Redmi Note 10 от Xiaomi получит процессор Qualcomm и дисплей AMOLED. Это следует из крупного слива информации от индийского ритейлера, о котором сообщает Gizmochina.На упаковке смартфона значатся его основные характеристики. Среди них 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей, таких экранов в серии еще не было. За производительность Redmi Note 10 отвечает чип Snapdragon 678 — среднеуровневый 4G-процессор.Среди других особенностей есть основная камера с разрешением 48 Мп, аккумулятор емкостью 5000 мАч и быстрая зарядка на 33 Вт. Блок питания будет содержаться в коробке со смартфоном.Большая презентация Xiaomi для индийского рынка запланирована на 4 марта. Среди новых продуктов представят Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro, которые через некоторое время выйдут в России. Цена на смартфон стартует с отметки 235 долларов (примерно 17 000 рублей по текущему курсу).

https://ria.ru/20210226/naushniki-1599051487.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

qualcomm, xiaomi inc, гаджеты, технологии