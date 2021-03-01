https://ria.ru/20210301/vybory-1599366540.html

Трамп заявил, что США нужна реформа выборов

Трамп заявил, что США нужна реформа выборов

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США нужна реформа выборов. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T02:04

2021-03-01T02:04

2021-03-01T02:04

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США нужна реформа выборов.Среди необходимых мер он назвал ужесточение норм регистрации выборов, стандарты удостоверений для избирателей, единый день голосования и другие.Трамп проиграл больше 50 судов, доказывая нарушения на выборах и оспаривая их итоги. После того, как толпа сторонников Трампа разгромила Капитолий 6 января, палата представителей объявила ему импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат не набрал достаточно голосов для осуждения бывшего президента.

https://ria.ru/20210301/tramp-1599363879.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире