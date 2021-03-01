https://ria.ru/20210301/vybory-1599366540.html
Трамп заявил, что США нужна реформа выборов
Трамп заявил, что США нужна реформа выборов
Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США нужна реформа выборов. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T02:04
2021-03-01T02:04
2021-03-01T02:04
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США нужна реформа выборов.Среди необходимых мер он назвал ужесточение норм регистрации выборов, стандарты удостоверений для избирателей, единый день голосования и другие.Трамп проиграл больше 50 судов, доказывая нарушения на выборах и оспаривая их итоги. После того, как толпа сторонников Трампа разгромила Капитолий 6 января, палата представителей объявила ему импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат не набрал достаточно голосов для осуждения бывшего президента.
https://ria.ru/20210301/tramp-1599363879.html
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