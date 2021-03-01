Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210301/vybory-1599366540.html
Трамп заявил, что США нужна реформа выборов
Трамп заявил, что США нужна реформа выборов
Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США нужна реформа выборов. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T02:04
2021-03-01T02:04
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599365457_0:142:3067:1867_1920x0_80_0_0_0c8c53157e2ceae9b17a853be63c5941.jpg
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США нужна реформа выборов.Среди необходимых мер он назвал ужесточение норм регистрации выборов, стандарты удостоверений для избирателей, единый день голосования и другие.Трамп проиграл больше 50 судов, доказывая нарушения на выборах и оспаривая их итоги. После того, как толпа сторонников Трампа разгромила Капитолий 6 января, палата представителей объявила ему импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат не набрал достаточно голосов для осуждения бывшего президента.
https://ria.ru/20210301/tramp-1599363879.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599365457_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_de336f48b966064e1fa35f70297c5f0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, в мире

Трамп заявил, что США нужна реформа выборов

02:04 01.03.2021
 
© REUTERS / OCTAVIO JONESБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© REUTERS / OCTAVIO JONES
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США нужна реформа выборов.
"Эти выборы были сфальсифицированы, и верховный суд и другие суды ничего не захотели с этим сделать… Нам нужна реформа выборов… Подобного больше нельзя допустить", - сказал Трамп, выступая на консервативной конференции CPAC в Орландо.
Среди необходимых мер он назвал ужесточение норм регистрации выборов, стандарты удостоверений для избирателей, единый день голосования и другие.
Трамп проиграл больше 50 судов, доказывая нарушения на выборах и оспаривая их итоги. После того, как толпа сторонников Трампа разгромила Капитолий 6 января, палата представителей объявила ему импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат не набрал достаточно голосов для осуждения бывшего президента.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
01:01
Трамп заявил, что не будет основывать новую партию
 
Дональд ТрампСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Школьники рассказали, какие предметы они бы исключили из программы
05:24В США ищут "российского" хакера, укравшего данные 22 американских военных
05:08Сирийские военные отразили ракетный удар по пригороду Дамаска
04:56В Приморье сняли карантин по африканской чуме свиней
04:54В Артеме произошел пожар в автомагазине
04:32Комаровский перечислил симптомы пневмонии
04:22В Помпеях восстановили уникальную фреску возрастом более двух тысяч лет
04:15"Крестница" Стивена Сигала попала в браконьерскую петлю в Китае
04:02"Вот бы еще летал": болгары высмеяли украинский электроброневик
03:27В Минтруде рассказали о длине отпуска за ненормированный рабочий день
03:19В Одинцово локализовали пожар на складе завода огнеупорных изделий
03:16Горбачев призвал одолеть пандемию COVID-19 без политических игр и интриг
03:13Источник: для ВКС создают работающие​ в​ стае реактивные беспилотники
03:04Эксперт рассказал, как защитить деньги на карте при покупках в интернете
03:02Россиян весной ждут три четырехдневные рабочие недели
02:53В сгоревшем на трассе на Чукотке вагончике нашли тела двух человек
02:51В Одинцово загорелся Внуковский завод огнеупорных изделий
02:47Суд в Хабаровске отправил под арест депутата Сахалинской облдумы Пашова
02:43Эксперты рассказали, сколько стоят зарубежные сити-туры на 8 марта
02:42ВОЗ: менее 10% жителей Земли имеют антитела к COVID-19
Лента новостейМолния