https://ria.ru/20210301/voda-1599478656.html
Власти Ростова-на-Дону объяснили, почему вода в кранах запахла рыбой
Власти Ростова-на-Дону объяснили, почему вода в кранах запахла рыбой
Погодные условия, "цветение" воды в Дону и антропогенные факторы влияют на состав воды, поступающей жителям Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T17:54
2021-03-01T17:54
2021-03-01T17:54
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ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости. Погодные условия, "цветение" воды в Дону и антропогенные факторы влияют на состав воды, поступающей жителям Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель администрации города.Ранее в СМИ появилась информация, что жители отдельных районов Ростова-на-Дону жалуются на то, что горячая вода в кранах уже несколько дней пахнет рыбой и имеет зеленоватый оттенок.По словам представителя горадминистрации, гидрохимический режим реки Дон в течение всего года постоянно изменяется. "Основными факторами, влияющими на данные изменения, являются погодные условия, накопление загрязняющих веществ в донных отложениях, увеличение продолжительности и интенсивности сезонного "цветения" водных объектов, а также антропогенное воздействие", - сказал он.В текущем года, по его информации, изменения состава речной воды, характерные для середины марта, произошли на две-три недели раньше обычного срока. "В настоящее время АО "Ростовводоканал" принимаются все необходимые меры по ликвидации негативных последствий изменения состава исходной речной воды. Устранить проблему планируется в течении двух недель", - добавил он.
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дон, ростов-на-дону, общество
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости.
Погодные условия, "цветение" воды в Дону
и антропогенные факторы влияют на состав воды, поступающей жителям Ростова-на-Дону
, сообщил журналистам представитель администрации города.
Ранее в СМИ появилась информация, что жители отдельных районов Ростова-на-Дону жалуются на то, что горячая вода в кранах уже несколько дней пахнет рыбой и имеет зеленоватый оттенок.
По словам представителя горадминистрации, гидрохимический режим реки Дон в течение всего года постоянно изменяется. "Основными факторами, влияющими на данные изменения, являются погодные условия, накопление загрязняющих веществ в донных отложениях, увеличение продолжительности и интенсивности сезонного "цветения" водных объектов, а также антропогенное воздействие", - сказал он.
В текущем года, по его информации, изменения состава речной воды, характерные для середины марта, произошли на две-три недели раньше обычного срока. "В настоящее время АО "Ростовводоканал" принимаются все необходимые меры по ликвидации негативных последствий изменения состава исходной речной воды. Устранить проблему планируется в течении двух недель", - добавил он.