https://ria.ru/20210301/video-1599396220.html

СК показал видео из дома под Нижним Новгородом, где убили семью

СК показал видео из дома под Нижним Новгородом, где убили семью

Следственное управление СК по Нижегородской области опубликовало видео с места убийства семьи в поселке Кудьма. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T11:15

2021-03-01T11:15

2021-03-01T14:57

убийство семьи в нижегородской области

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

кстовский район

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар — РИА Новости. Следственное управление СК по Нижегородской области опубликовало видео с места убийства семьи в поселке Кудьма.Ролик состоит из нескольких частей. Сначала показано, как подозреваемого заводят в здание регионального СК, потом — часть допроса. После этого видна работа криминалистов, которые с помощью ультрафиолета ищут на полу и вещах следы крови.В воскресенье в одном из домов поселка нашли убитыми пятилетнего мальчика, его 41-летнюю мать, 64-летнего дедушку и 63-летнюю бабушку. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек.Через несколько часов во Владимирской области полиция задержала 26-летнего подозреваемого. СМИ писали, что возможным мотивом мог быть заранее спланированный грабеж. Позже в СК подтвердили эту версию: мужчина украл крупную сумму денег и ценности.Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что задержанный приехал из Узбекистана и помогал семье по хозяйству.

https://ria.ru/20210301/ubiystvo-1599366058.html

нижний новгород

кстовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство семьи в нижегородской области, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, кстовский район, происшествия