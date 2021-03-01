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СК показал видео из дома под Нижним Новгородом, где убили семью
СК показал видео из дома под Нижним Новгородом, где убили семью
Следственное управление СК по Нижегородской области опубликовало видео с места убийства семьи в поселке Кудьма. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T11:15
2021-03-01T14:57
убийство семьи в нижегородской области
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
кстовский район
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар — РИА Новости. Следственное управление СК по Нижегородской области опубликовало видео с места убийства семьи в поселке Кудьма.Ролик состоит из нескольких частей. Сначала показано, как подозреваемого заводят в здание регионального СК, потом — часть допроса. После этого видна работа криминалистов, которые с помощью ультрафиолета ищут на полу и вещах следы крови.В воскресенье в одном из домов поселка нашли убитыми пятилетнего мальчика, его 41-летнюю мать, 64-летнего дедушку и 63-летнюю бабушку. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек.Через несколько часов во Владимирской области полиция задержала 26-летнего подозреваемого. СМИ писали, что возможным мотивом мог быть заранее спланированный грабеж. Позже в СК подтвердили эту версию: мужчина украл крупную сумму денег и ценности.Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что задержанный приехал из Узбекистана и помогал семье по хозяйству.
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нижний новгород
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убийство семьи в нижегородской области, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, кстовский район, происшествия

СК показал видео из дома под Нижним Новгородом, где убили семью

11:15 01.03.2021 (обновлено: 14:57 01.03.2021)
 
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар — РИА Новости. Следственное управление СК по Нижегородской области опубликовало видео с места убийства семьи в поселке Кудьма.
Ролик состоит из нескольких частей. Сначала показано, как подозреваемого заводят в здание регионального СК, потом — часть допроса. После этого видна работа криминалистов, которые с помощью ультрафиолета ищут на полу и вещах следы крови.
В воскресенье в одном из домов поселка нашли убитыми пятилетнего мальчика, его 41-летнюю мать, 64-летнего дедушку и 63-летнюю бабушку. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек.
Через несколько часов во Владимирской области полиция задержала 26-летнего подозреваемого. СМИ писали, что возможным мотивом мог быть заранее спланированный грабеж. Позже в СК подтвердили эту версию: мужчина украл крупную сумму денег и ценности.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что задержанный приехал из Узбекистана и помогал семье по хозяйству.
Следователь на месте убийства семьи из четырех человек в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 01:55
СМИ назвали предполагаемый мотив убийства семьи в Нижегородской области
 
Убийство семьи в Нижегородской областиСледственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородКстовский районПроисшествия
 
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