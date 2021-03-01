https://ria.ru/20210301/vesna-1599471616.html

Синоптик рассказал, когда в Москву придет весеннее тепло

Синоптик рассказал, когда в Москву придет весеннее тепло

Процесс активного пробуждения природы в Москве ожидается после 10 апреля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T17:25

2021-03-01T17:25

2021-03-01T17:25

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Процесс активного пробуждения природы в Москве ожидается после 10 апреля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Последняя волна арктического вторжения, я думаю, будет с 5 по 10 апреля. Во второй декаде апреля стабилизируется ситуация, и среднесуточная температура будет превышать отметку плюс 5 градусов и выше, тогда и пойдет бурный расцвет всей природы. Если вторая декада будет около нормы, то третья декада будет превышать норму – пойдет мощное тепло", - рассказал Тишковец."Процесс пробуждения природы, по моим оценкам, будет во второй декаде апреля, включится старт всех процессов фотосинтеза и так далее", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/vykhodnye-1599382670.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, москва, общество