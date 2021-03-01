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Синоптик рассказал, когда в Москву придет весеннее тепло
Синоптик рассказал, когда в Москву придет весеннее тепло
Процесс активного пробуждения природы в Москве ожидается после 10 апреля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T17:25
2021-03-01T17:25
2021-03-01T17:25
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Процесс активного пробуждения природы в Москве ожидается после 10 апреля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Последняя волна арктического вторжения, я думаю, будет с 5 по 10 апреля. Во второй декаде апреля стабилизируется ситуация, и среднесуточная температура будет превышать отметку плюс 5 градусов и выше, тогда и пойдет бурный расцвет всей природы. Если вторая декада будет около нормы, то третья декада будет превышать норму – пойдет мощное тепло", - рассказал Тишковец."Процесс пробуждения природы, по моим оценкам, будет во второй декаде апреля, включится старт всех процессов фотосинтеза и так далее", - добавил он.
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евгений тишковец, москва, общество
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
Процесс активного пробуждения природы в Москве
ожидается после 10 апреля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"Последняя волна арктического вторжения, я думаю, будет с 5 по 10 апреля. Во второй декаде апреля стабилизируется ситуация, и среднесуточная температура будет превышать отметку плюс 5 градусов и выше, тогда и пойдет бурный расцвет всей природы. Если вторая декада будет около нормы, то третья декада будет превышать норму – пойдет мощное тепло", - рассказал Тишковец.
"Процесс пробуждения природы, по моим оценкам, будет во второй декаде апреля, включится старт всех процессов фотосинтеза и так далее", - добавил он.