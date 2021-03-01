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В Сеть утекла база данных 21 миллиона пользователей VPN-сервисов
В Сеть утекла база данных 21 миллиона пользователей VPN-сервисов
Данные 21 миллиона пользователей бесплатных популярных VPN-сервисов для Android утекли в Сеть, сообщил "Коммерсант". РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T09:46
2021-03-01T11:45
россия
технологии
общество
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Данные 21 миллиона пользователей бесплатных популярных VPN-сервисов для Android утекли в Сеть, сообщил "Коммерсант".По информации СМИ, речь идет о приложениях SuperVPN, GeckoVPN и ChatVPN. На теневых форумах на продажу выставили три архива не только с адресами электронной почты, паролями и логинами, но и с информацией об устройствах клиентов, в том числе серийные номера, типы телефонов и бренды. При этом данные пользователей SuperVPN уже оказывались в открытом доступе летом прошлого года. По мнению опрошенных изданием экспертов, новая утечка произошла из-за "очевидной халатности" владельцев приложений.VPN-сервисы подменяют настоящий IP-адрес клиента, предоставляя возможность посещать заблокированные на территории определенных стран интернет-ресурсы и частично скрывать данные о собственных устройствах.
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россия, технологии, общество

В Сеть утекла база данных 21 миллиона пользователей VPN-сервисов

09:46 01.03.2021 (обновлено: 11:45 01.03.2021)
 
© Fotolia / NicoElNinoХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Fotolia / NicoElNino
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Данные 21 миллиона пользователей бесплатных популярных VPN-сервисов для Android утекли в Сеть, сообщил "Коммерсант".
По информации СМИ, речь идет о приложениях SuperVPN, GeckoVPN и ChatVPN. На теневых форумах на продажу выставили три архива не только с адресами электронной почты, паролями и логинами, но и с информацией об устройствах клиентов, в том числе серийные номера, типы телефонов и бренды.
При этом данные пользователей SuperVPN уже оказывались в открытом доступе летом прошлого года. По мнению опрошенных изданием экспертов, новая утечка произошла из-за "очевидной халатности" владельцев приложений.
VPN-сервисы подменяют настоящий IP-адрес клиента, предоставляя возможность посещать заблокированные на территории определенных стран интернет-ресурсы и частично скрывать данные о собственных устройствах.
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