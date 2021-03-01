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Депутат Рады назвал ситуацию с санкциями на Украине "сюрреализмом"
Депутат Рады назвал ситуацию с санкциями на Украине "сюрреализмом"
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива назвал происходящее на Украине "сюрреализмом и бутафорией" из-за того, что... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T20:17
2021-03-01T20:17
оксана марченко
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
илья кива
112 украина
донецкая народная республика
ливадия
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива назвал происходящее на Украине "сюрреализмом и бутафорией" из-за того, что власти совершают те же действия, за которые подвергают оппонентов давлению, применяя к ним санкции.В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Кроме того, по указу Зеленского, 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попал Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО."Власть наложила на моего однопартийца и друга Тараса Козака санкции за якобы финансирование терроризма, ведь, по их мнению, люди, проживающие на территории (самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик – ред.) ЛНР/ДНР, — это террористы. Но Зеленский забывает, как сам в 2014 году давал концерты перед теми, кого он сегодня называет террористами. На самом деле, это не единичная история. Все происходящее в Украине – бутафория и сюрреализм", - цитирует Киву сайт партии в понедельник.Ранее ряд СМИ напомнил, как Зеленский, не занимавший тогда свой пост президента, в апреле 2014 года в составе студии "Квартал 95" посещал с концертом город Горловка в Донецкой области несмотря на то, что вооруженный конфликт в Донбассе уже начался и эта часть территорий уже не подчинялась Киеву. Информационным поводом стал пост от 17 февраля со страницы Анжелики Безлер, от имени которой часто пишет командир "Народного ополчения Донбасса" в ДНР Игорь Безлер. В публикации он напомнил, как вместе с Зеленским они отдыхали в баре Горловки, прикрепив соответствующие фото.Кива также напомнил, что у супруги Зеленского есть недвижимость в Крыму, за которую она, по его словам, "исправно платит налоги России". "И это - коллаборационизм. И за это на Украине уже накладывались санкции, я говорю о Тарасе Козаке… На Украине происходит большой обман", - подчеркнул депутат.В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечается, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь идет о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма. В штабе отметили, что семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью "только после обязательного возвращения Крыма в Украину". При этом глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу сообщил, что оплата коммунальных услуг за недвижимость на полуострове жены президента Украины производится владельцем регулярно.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210224/sportmaster-1598705748.html
https://ria.ru/20210220/sanktsii-1598338642.html
https://ria.ru/20210223/telekanaly-1598687537.html
россия
донецкая народная республика
ливадия
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оксана марченко, россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, илья кива, 112 украина , донецкая народная республика, ливадия, владимир зеленский, оон, в мире

Депутат Рады назвал ситуацию с санкциями на Украине "сюрреализмом"

20:17 01.03.2021
 
© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкДепутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива назвал происходящее на Украине "сюрреализмом и бутафорией" из-за того, что власти совершают те же действия, за которые подвергают оппонентов давлению, применяя к ним санкции.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Кроме того, по указу Зеленского, 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попал Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО.
Зимний Киев - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 04:28
Украине предрекли проблемы из-за санкций против "Спортмастера"
"Власть наложила на моего однопартийца и друга Тараса Козака санкции за якобы финансирование терроризма, ведь, по их мнению, люди, проживающие на территории (самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик – ред.) ЛНР/ДНР, — это террористы. Но Зеленский забывает, как сам в 2014 году давал концерты перед теми, кого он сегодня называет террористами. На самом деле, это не единичная история. Все происходящее в Украине – бутафория и сюрреализм", - цитирует Киву сайт партии в понедельник.
Ранее ряд СМИ напомнил, как Зеленский, не занимавший тогда свой пост президента, в апреле 2014 года в составе студии "Квартал 95" посещал с концертом город Горловка в Донецкой области несмотря на то, что вооруженный конфликт в Донбассе уже начался и эта часть территорий уже не подчинялась Киеву. Информационным поводом стал пост от 17 февраля со страницы Анжелики Безлер, от имени которой часто пишет командир "Народного ополчения Донбасса" в ДНР Игорь Безлер. В публикации он напомнил, как вместе с Зеленским они отдыхали в баре Горловки, прикрепив соответствующие фото.
Кива также напомнил, что у супруги Зеленского есть недвижимость в Крыму, за которую она, по его словам, "исправно платит налоги России". "И это - коллаборационизм. И за это на Украине уже накладывались санкции, я говорю о Тарасе Козаке… На Украине происходит большой обман", - подчеркнул депутат.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 14:18
В Кремле прокомментировали санкции Украины против Медведчука
В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечается, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь идет о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма. В штабе отметили, что семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью "только после обязательного возвращения Крыма в Украину". При этом глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу сообщил, что оплата коммунальных услуг за недвижимость на полуострове жены президента Украины производится владельцем регулярно.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Экран телевизора с логотипами телеканалов ZIK, 112.Украина и NewsOne - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 20:45
Заблокированные украинские телеканалы зарегистрировали новую компанию
 
Оксана МарченкоРоссияОппозиционная платформа - За жизньТарас КозакИлья Кива112 УкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛивадияВладимир ЗеленскийООНВ мире
 
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