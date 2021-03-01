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https://ria.ru/20210301/ubiystvo-1599467137.html
"Раньше его не видели": кто зарезал семью в Нижнем Новгороде
"Раньше его не видели": кто зарезал семью в Нижнем Новгороде
Ему доверяли, приняли на работу, поручили делать ремонт, приглядывать за домом и садом — по версии следствия, убийство семьи Малаховых из Будьмы организовал... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T17:32
2021-03-01T17:49
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
происшествия
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. Ему доверяли, приняли на работу, поручили делать ремонт, приглядывать за домом и садом — по версии следствия, убийство семьи Малаховых из Будьмы организовал 30-летний гражданин Узбекистана. В минувшее воскресенье от рук грабителя погибли четыре человека, в том числе пятилетний ребенок. Зверски расправившись с хозяевами, преступник обшарил оба дома на участке, собрал все ценное и попытался сбежать. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии."Ни до кого не дозвонилась"Тела пятилетнего мальчика, его 41-летней матери, 64-летнего дедушки и 63-летней бабушки соседи обнаружили ближе к вечеру 28 февраля в одном из частных домов поселка Будьма, относящегося к Приокскому району Нижнего Новгорода.Подозреваемого в массовом убийстве задержали на трассе во Владимирской области уже на следующее утро. В машине, которую по ориентировке остановили сотрудники ДПС, он был на пассажирском сиденье.В момент нападения мужа убитой Елены Малаховой и ее старшей дочери не было дома — Сергей находился в служебной командировке в Белгороде, а Марина (имена несовершеннолетних изменены) занималась в секции конного спорта."Марина поехала на тренировку, но ее оттуда никто не забрал, — рассказывает знакомая девочки, с которой та поговорила по телефону. — Она начала всем звонить, никто трубку не брал. Ответил только сосед, который рядом с ними живет. Он пошел посмотреть. У них на участке два дома. Заглянул в первый — вроде никого, двери открыты. Во втором увидел кровь, поднимается наверх, а там лежит маленький Митя. Оказывается, бабушка и дедушка были в первом доме. Мертвые, на втором этаже".По версии следствия, разнорабочий, нанятый Малаховыми и отлично осведомленный о благосостоянии семьи, сначала зарезал в гараже пенсионера, затем в доме — его жену, невестку и внука. Тщательно все обыскал, собрал крупную сумму денег, ценности и уехал на машине."Прекрасная семья"По словам местных, Малаховы перебрались в Кудьму около двух лет назад из другого района Нижнего Новгорода. В поселке официально не зарегистрировались."Дома у них большие, — говорит местная жительница. — В одном жил Сергей с женой и двумя детьми, в другом — его родители. Малаховы особо ни с кем не общались. Глава семейства работал в Нижнем на железной дороге, его супруга занималась цветочным бизнесом. Они уезжали рано утром и возвращались поздно вечером. С деньгами у них явно проблем не было". Сын Сергея ходил в детский сад, старшая дочь второй год учится в местной школе. Также девочка серьезно занимается конным спортом — несколько лет тренировалась в секции в "СД Новинки", затем перешла в клуб "Три грации". "Это была прекрасная семья, дружная и очень заботливая, — вспоминает сотрудник секции в Новинках. — Елена трепетно относилась к детям. Когда забирала дочь после тренировок, часто вместе с ней приезжал и младший сын, который, как и сестра, очень любил лошадей. Для всех нас это личная трагедия".Особо тяжкоеЖители Кудьмы отмечают, что в поселке достаточно давно работают несколько строительных бригад из Узбекистана — всех мигрантов знают в лицо и по именам. Но того, кто делал ремонт в доме Малаховых, до этого ни разу не видели. По предположению местных, ранее он жил в поселке Бешенцево.С подозреваемым в убийстве и его предполагаемым сообщником работают сотрудники Первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области.По предварительной версии следствия, семью Малаховых убили из-за денег, но рассматривают и другие варианты.Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК (убийство двух и более лиц, малолетнего). Меру пресечения подозреваемому в суде изберут завтра. Если его вину докажут, ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20210218/ubiystvo-1598034470.html
https://ria.ru/20210211/ubiystvo-1596954309.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия

"Раньше его не видели": кто зарезал семью в Нижнем Новгороде

17:32 01.03.2021 (обновлено: 17:49 01.03.2021)
 
© Фото : СУСК по Нижегородской областиСледователь на месте убийства семьи из четырех человек в Нижегородской области
Следователь на месте убийства семьи из четырех человек в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Фото : СУСК по Нижегородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. Ему доверяли, приняли на работу, поручили делать ремонт, приглядывать за домом и садом — по версии следствия, убийство семьи Малаховых из Будьмы организовал 30-летний гражданин Узбекистана. В минувшее воскресенье от рук грабителя погибли четыре человека, в том числе пятилетний ребенок. Зверски расправившись с хозяевами, преступник обшарил оба дома на участке, собрал все ценное и попытался сбежать. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

"Ни до кого не дозвонилась"

Тела пятилетнего мальчика, его 41-летней матери, 64-летнего дедушки и 63-летней бабушки соседи обнаружили ближе к вечеру 28 февраля в одном из частных домов поселка Будьма, относящегося к Приокскому району Нижнего Новгорода.
Подозреваемого в массовом убийстве задержали на трассе во Владимирской области уже на следующее утро. В машине, которую по ориентировке остановили сотрудники ДПС, он был на пассажирском сиденье.
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В момент нападения мужа убитой Елены Малаховой и ее старшей дочери не было дома — Сергей находился в служебной командировке в Белгороде, а Марина (имена несовершеннолетних изменены) занималась в секции конного спорта.
"Марина поехала на тренировку, но ее оттуда никто не забрал, — рассказывает знакомая девочки, с которой та поговорила по телефону. — Она начала всем звонить, никто трубку не брал. Ответил только сосед, который рядом с ними живет. Он пошел посмотреть. У них на участке два дома. Заглянул в первый — вроде никого, двери открыты. Во втором увидел кровь, поднимается наверх, а там лежит маленький Митя. Оказывается, бабушка и дедушка были в первом доме. Мертвые, на втором этаже".
По версии следствия, разнорабочий, нанятый Малаховыми и отлично осведомленный о благосостоянии семьи, сначала зарезал в гараже пенсионера, затем в доме — его жену, невестку и внука. Тщательно все обыскал, собрал крупную сумму денег, ценности и уехал на машине.
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"Прекрасная семья"

По словам местных, Малаховы перебрались в Кудьму около двух лет назад из другого района Нижнего Новгорода. В поселке официально не зарегистрировались.
"Дома у них большие, — говорит местная жительница. — В одном жил Сергей с женой и двумя детьми, в другом — его родители. Малаховы особо ни с кем не общались. Глава семейства работал в Нижнем на железной дороге, его супруга занималась цветочным бизнесом. Они уезжали рано утром и возвращались поздно вечером. С деньгами у них явно проблем не было".
Сын Сергея ходил в детский сад, старшая дочь второй год учится в местной школе. Также девочка серьезно занимается конным спортом — несколько лет тренировалась в секции в "СД Новинки", затем перешла в клуб "Три грации".
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"Это была прекрасная семья, дружная и очень заботливая, — вспоминает сотрудник секции в Новинках. — Елена трепетно относилась к детям. Когда забирала дочь после тренировок, часто вместе с ней приезжал и младший сын, который, как и сестра, очень любил лошадей. Для всех нас это личная трагедия".

Особо тяжкое

Жители Кудьмы отмечают, что в поселке достаточно давно работают несколько строительных бригад из Узбекистана — всех мигрантов знают в лицо и по именам. Но того, кто делал ремонт в доме Малаховых, до этого ни разу не видели. По предположению местных, ранее он жил в поселке Бешенцево.
С подозреваемым в убийстве и его предполагаемым сообщником работают сотрудники Первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области.
По предварительной версии следствия, семью Малаховых убили из-за денег, но рассматривают и другие варианты.
Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК (убийство двух и более лиц, малолетнего). Меру пресечения подозреваемому в суде изберут завтра. Если его вину докажут, ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородПроисшествия
 
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