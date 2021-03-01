https://ria.ru/20210301/ubiystvo-1599459447.html

Тверской губернатор назвал вопиющим убийство беременной лосихи

Тверской губернатор назвал вопиющим убийство беременной лосихи

Губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал "вопиющим" вызвавший резонанс случай с убийством беременной лосихи браконьерами и взял расследование под свой... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T16:26

2021-03-01T16:26

2021-03-01T16:26

игорь руденя

госдума рф

владимир бурматов

тверская область

череповецкий район

вологодская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал "вопиющим" вызвавший резонанс случай с убийством беременной лосихи браконьерами и взял расследование под свой контроль, сообщает правительство региона.Ранее телеканал "Москва 24" сообщал, что в Тверской области браконьеры убили беременную лосиху и сняли расправу на видео. Позже УМВД по области заявило о проверке после публикации ролика в интернете. Полицейские установили личности граждан, запечатленных на видео, и доставили их для разбирательства в отдел, проинформировало УМВД. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил в Instagram, что настаивает на лишении браконьеров свободы. По его словам, комитет направил запросы в МВД и прокуратуру."Это вопиющее, резонансное событие. Люди на снегоходах загнали животное, душили его и снимали это на видео. Я беру эту ситуацию под особый контроль. Должна быть дана правовая оценка тому, что эти люди сделали, без каких-либо поблажек. Нужно довести дело до официального решения и вместе со следственными органами следить за объективностью процесса", – цитирует слова Рудени пресс-служба правительства региона.Руденя подчеркнул - существуют правила охоты, изъятия животных из естественной среды обитания, регион поддерживает отрасль, но ее участники должны придерживаться регламентов. Глава региона отметил необходимость усилить пропаганду культуры поведения в лесу, на природе.По данным властей, инцидент с лосихой произошел в деревне Раменье Череповецкого района Вологодской области. "По информации правоохранителей, участниками события стали трое мужчин: двое жителей Тверской области и один - Ярославской области. Съемку на телефон производила женщина", - отмечает областное правительство.

https://ria.ru/20201001/krokodil-1578036779.html

https://ria.ru/20210301/gosduma-1599411312.html

тверская область

череповецкий район

вологодская область

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игорь руденя, госдума рф, владимир бурматов, тверская область, череповецкий район, вологодская область, происшествия