https://ria.ru/20210301/ubiystvo-1599397802.html

Источник рассказал, кто мог убить семью под Нижним Новгородом

Источник рассказал, кто мог убить семью под Нижним Новгородом

Подозреваемый в убийстве семьи в Нижегородской области работал у этих людей, помогал с хозяйством, сообщил РИА Новости в понедельник источник в... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T11:26

2021-03-01T11:26

2021-03-01T11:47

убийство семьи в нижегородской области

россия

следственный комитет россии (ск рф)

узбекистан

кстовский район

нижегородская область

происшествия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве семьи в Нижегородской области работал у этих людей, помогал с хозяйством, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах."Подозреваемый, приезжий из Узбекистана, работал у семьи дома разнорабочим. Убийство мог совершить с целью ограбления", - сказал собеседник агентства.Вместе с ним задержаны еще несколько человек, о чем сообщала полиция Владимирской области. В то же время Следственный комитет упоминал только об одном подозреваемом – молодом человеке, о котором речь идет выше. Статус остальных задержанных пока неясен.О трагедии стало известно накануне: днем в доме поселка Кудьма Кстовского района нашли убитыми 5-летнего мальчика, его 41-летнюю мать, 63-летнюю бабушку и 64-летнего дедушку. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Расследование находится на контроле у руководителя нижегородского управления СК РФ.

https://ria.ru/20210301/video-1599396220.html

россия

узбекистан

кстовский район

нижегородская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство семьи в нижегородской области, россия, следственный комитет россии (ск рф), узбекистан, кстовский район, нижегородская область, происшествия