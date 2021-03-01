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Источник рассказал, кто мог убить семью под Нижним Новгородом
Источник рассказал, кто мог убить семью под Нижним Новгородом
Подозреваемый в убийстве семьи в Нижегородской области работал у этих людей, помогал с хозяйством, сообщил РИА Новости в понедельник источник в... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T11:26
2021-03-01T11:47
убийство семьи в нижегородской области
россия
следственный комитет россии (ск рф)
узбекистан
кстовский район
нижегородская область
происшествия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве семьи в Нижегородской области работал у этих людей, помогал с хозяйством, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах."Подозреваемый, приезжий из Узбекистана, работал у семьи дома разнорабочим. Убийство мог совершить с целью ограбления", - сказал собеседник агентства.Вместе с ним задержаны еще несколько человек, о чем сообщала полиция Владимирской области. В то же время Следственный комитет упоминал только об одном подозреваемом – молодом человеке, о котором речь идет выше. Статус остальных задержанных пока неясен.О трагедии стало известно накануне: днем в доме поселка Кудьма Кстовского района нашли убитыми 5-летнего мальчика, его 41-летнюю мать, 63-летнюю бабушку и 64-летнего дедушку. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Расследование находится на контроле у руководителя нижегородского управления СК РФ.
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россия
узбекистан
кстовский район
нижегородская область
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убийство семьи в нижегородской области, россия, следственный комитет россии (ск рф), узбекистан, кстовский район, нижегородская область, происшествия

Источник рассказал, кто мог убить семью под Нижним Новгородом

11:26 01.03.2021 (обновлено: 11:47 01.03.2021)
 
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве семьи в Нижегородской области работал у этих людей, помогал с хозяйством, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах.
"Подозреваемый, приезжий из Узбекистана, работал у семьи дома разнорабочим. Убийство мог совершить с целью ограбления", - сказал собеседник агентства.
Вместе с ним задержаны еще несколько человек, о чем сообщала полиция Владимирской области. В то же время Следственный комитет упоминал только об одном подозреваемом – молодом человеке, о котором речь идет выше. Статус остальных задержанных пока неясен.
О трагедии стало известно накануне: днем в доме поселка Кудьма Кстовского района нашли убитыми 5-летнего мальчика, его 41-летнюю мать, 63-летнюю бабушку и 64-летнего дедушку. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Расследование находится на контроле у руководителя нижегородского управления СК РФ.
Кадры СК с места преступления - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 11:15
СК показал видео из дома под Нижним Новгородом, где убили семью
 
Убийство семьи в Нижегородской областиРоссияСледственный комитет России (СК РФ)УзбекистанКстовский районНижегородская областьПроисшествия
 
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