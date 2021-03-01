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Роскомнадзор указал Twitter на злостные нарушения закона
Роскомнадзор указал Twitter на злостные нарушения закона
Администрация Twitter с 2017 года не удалила 2862 запрещенных материала, чем "злостно нарушила" российское законодательство, сообщил Роскомнадзор. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T08:43
2021-03-01T09:45
технологии
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Администрация Twitter с 2017 года не удалила 2862 запрещенных материала, чем "злостно нарушила" российское законодательство, сообщил Роскомнадзор.Среди них твиты с призывами к суициду, порнографические изображения несовершеннолетних, а также материалы о способах совершения самоубийств и изготовления наркотиков.Всего Роскомнадзор направил в компанию более 28 тысяч требований об удалении.Согласно российскому законодательству, за нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, неудаление запрещенной информации на владельца ресурса налагается штраф от 800 тысяч до восьми миллионов рублей. При повторном нарушении сумма наказания увеличивается до одной пятой совокупного размера годовой выручки компании, подчеркнуло ведомство. В 2020 году компания Twitter Inc. заработала 3,7 миллиарда долларов.Администрация Twitter регулярно блокирует аккаунты в соцсети по своему усмотрению. Ранее в официальном блоге сервиса появилось сообщение о выявлении и удалении сотни учетных записей, доступ к которым ограничили из-за "ведения пророссийской пропаганды" и "подрыва веры в стабильность альянса НАТО".Роскомнадзор потребовал от Twitter предоставить списки заблокированных аккаунтов и разъяснить причины блокировки. Член Общественной палаты Екатерина Мизулина призвала ведомство бороться с соцсетью "техническими средствами".
https://ria.ru/20210226/blokirovka-1599093992.html
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технологии, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter

Роскомнадзор указал Twitter на злостные нарушения закона

08:43 01.03.2021 (обновлено: 09:45 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть Twitter
Социальная сеть Twitter - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Администрация Twitter с 2017 года не удалила 2862 запрещенных материала, чем "злостно нарушила" российское законодательство, сообщил Роскомнадзор.
Среди них твиты с призывами к суициду, порнографические изображения несовершеннолетних, а также материалы о способах совершения самоубийств и изготовления наркотиков.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
26 февраля, 14:03
Twitter не разъяснил, почему заблокировал аккаунты клуба "Валдай"
Всего Роскомнадзор направил в компанию более 28 тысяч требований об удалении.
Согласно российскому законодательству, за нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, неудаление запрещенной информации на владельца ресурса налагается штраф от 800 тысяч до восьми миллионов рублей. При повторном нарушении сумма наказания увеличивается до одной пятой совокупного размера годовой выручки компании, подчеркнуло ведомство. В 2020 году компания Twitter Inc. заработала 3,7 миллиарда долларов.
Администрация Twitter регулярно блокирует аккаунты в соцсети по своему усмотрению. Ранее в официальном блоге сервиса появилось сообщение о выявлении и удалении сотни учетных записей, доступ к которым ограничили из-за "ведения пророссийской пропаганды" и "подрыва веры в стабильность альянса НАТО".
Роскомнадзор потребовал от Twitter предоставить списки заблокированных аккаунтов и разъяснить причины блокировки. Член Общественной палаты Екатерина Мизулина призвала ведомство бороться с соцсетью "техническими средствами".
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля, 13:46
Аккаунт Александра Хинштейна в Twitter взломали
 
ТехнологииОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Twitter
 
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