https://ria.ru/20210301/twitter-1599376422.html

Роскомнадзор указал Twitter на злостные нарушения закона

Роскомнадзор указал Twitter на злостные нарушения закона

Администрация Twitter с 2017 года не удалила 2862 запрещенных материала, чем "злостно нарушила" российское законодательство, сообщил Роскомнадзор. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T08:43

2021-03-01T08:43

2021-03-01T09:45

технологии

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

twitter

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Администрация Twitter с 2017 года не удалила 2862 запрещенных материала, чем "злостно нарушила" российское законодательство, сообщил Роскомнадзор.Среди них твиты с призывами к суициду, порнографические изображения несовершеннолетних, а также материалы о способах совершения самоубийств и изготовления наркотиков.Всего Роскомнадзор направил в компанию более 28 тысяч требований об удалении.Согласно российскому законодательству, за нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, неудаление запрещенной информации на владельца ресурса налагается штраф от 800 тысяч до восьми миллионов рублей. При повторном нарушении сумма наказания увеличивается до одной пятой совокупного размера годовой выручки компании, подчеркнуло ведомство. В 2020 году компания Twitter Inc. заработала 3,7 миллиарда долларов.Администрация Twitter регулярно блокирует аккаунты в соцсети по своему усмотрению. Ранее в официальном блоге сервиса появилось сообщение о выявлении и удалении сотни учетных записей, доступ к которым ограничили из-за "ведения пророссийской пропаганды" и "подрыва веры в стабильность альянса НАТО".Роскомнадзор потребовал от Twitter предоставить списки заблокированных аккаунтов и разъяснить причины блокировки. Член Общественной палаты Екатерина Мизулина призвала ведомство бороться с соцсетью "техническими средствами".

https://ria.ru/20210226/blokirovka-1599093992.html

https://ria.ru/20210228/vzlom-1599308711.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter