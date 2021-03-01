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В Турции продлили ограничения для туристов
В Турции продлили ограничения для туристов
Турецкие власти снова продлили срок, до которого у прилетающих путешественников будут требовать справку с отрицательным тестом на коронавирус, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:26
2021-03-01T12:26
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Турецкие власти снова продлили срок, до которого у прилетающих путешественников будут требовать справку с отрицательным тестом на коронавирус, сообщает АТОР.В полученной авиакомпаниями телеграмме говорится об обязанности перевозчиков допускать на борт, следующий в страну, только тех туристов, у которых есть этот документ. Правило будет действовать до 26 мая.Анализ необходимо сдать не ранее, чем за 72 часа до вылета рейса. Детям младше шести лет тест по-прежнему не нужен. Также он не требуется транзитным пассажирам, которые следуют в третьи государства.
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туристы, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция

В Турции продлили ограничения для туристов

12:26 01.03.2021
 
© РИА Новости / Мария Селиванова Туристы на торговой улице в центре Бодрума
 Туристы на торговой улице в центре Бодрума - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Турецкие власти снова продлили срок, до которого у прилетающих путешественников будут требовать справку с отрицательным тестом на коронавирус, сообщает АТОР.
В полученной авиакомпаниями телеграмме говорится об обязанности перевозчиков допускать на борт, следующий в страну, только тех туристов, у которых есть этот документ. Правило будет действовать до 26 мая.
Анализ необходимо сдать не ранее, чем за 72 часа до вылета рейса. Детям младше шести лет тест по-прежнему не нужен.
Также он не требуется транзитным пассажирам, которые следуют в третьи государства.
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