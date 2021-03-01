https://ria.ru/20210301/turtsiya-1599403793.html

В Турции продлили ограничения для туристов

В Турции продлили ограничения для туристов

Турецкие власти снова продлили срок, до которого у прилетающих путешественников будут требовать справку с отрицательным тестом на коронавирус, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T12:26

2021-03-01T12:26

2021-03-01T12:26

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туризм

коронавирус covid-19

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новости - туризм

турция

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Турецкие власти снова продлили срок, до которого у прилетающих путешественников будут требовать справку с отрицательным тестом на коронавирус, сообщает АТОР.В полученной авиакомпаниями телеграмме говорится об обязанности перевозчиков допускать на борт, следующий в страну, только тех туристов, у которых есть этот документ. Правило будет действовать до 26 мая.Анализ необходимо сдать не ранее, чем за 72 часа до вылета рейса. Детям младше шести лет тест по-прежнему не нужен. Также он не требуется транзитным пассажирам, которые следуют в третьи государства.

https://ria.ru/20210228/retsepty-1598979427.html

турция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция