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https://ria.ru/20210301/tseny-1599421213.html
"Победа" заявила о планах снизить цены билетов более чем на 30 процентов
"Победа" заявила о планах снизить цены билетов более чем на 30 процентов
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот) намерен снизить цены на билеты больше, чем на 30%, предусмотренные в стратегии развития "Аэрофлота" до 2028 года, РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T13:19
2021-03-01T13:19
туризм
россия
победа (авиакомпания)
андрей калмыков
аэрофлот
экономика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот) намерен снизить цены на билеты больше, чем на 30%, предусмотренные в стратегии развития "Аэрофлота" до 2028 года, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Андрей Калмыков.Совет директоров "Аэрофлота" летом прошлого года утвердил стратегию развития группы до 2028 года. Новая стратегия предполагает рост пассажиропотока на 30 миллионов человек и снижение цены в эконом-классе по России в пределах 30%. Количество воздушных судов в парке группы составит до 600 единиц, из которых 235 – отечественные.Стратегия предусматривает усиление специализации авиакомпаний группы. "Аэрофлот" сосредоточит усилия на развитии дальнемагистральных перевозок. Лоукостер "Победа" обеспечит развитие бюджетных перевозок на уровне 55-65 миллионов пассажиров в год. Развитие лоукостера позволит снизить цены и добиться доступности перевозок для граждан РФ. Авиакомпания "Россия" сосредоточится на региональных перевозках внутри страны, социально значимых направлениях и эксплуатации отечественных воздушных судов.
https://ria.ru/20210218/puteshestviya-1597868413.html
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россия, победа (авиакомпания), андрей калмыков, аэрофлот, экономика

"Победа" заявила о планах снизить цены билетов более чем на 30 процентов

13:19 01.03.2021
 
© РИА Новости / Роман Пятаков / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в международном аэропорту Гагарин в Саратовской области
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Роман Пятаков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот) намерен снизить цены на билеты больше, чем на 30%, предусмотренные в стратегии развития "Аэрофлота" до 2028 года, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Андрей Калмыков.
"Победа" готова еще больше снизить стоимость авиабилетов. В стратегии она была заложена [ниже] на 30% по сравнению с 2019 годом. Я уверен, что она уже выполнена, потому что цены по сравнению с 2019 годом уже упали на 30%, мне кажется, даже больше. Но мы снизим еще. Я абсолютно уверен, у нас есть еще небольшие запасы по эффективности", - сказал Калмыков.
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Совет директоров "Аэрофлота" летом прошлого года утвердил стратегию развития группы до 2028 года. Новая стратегия предполагает рост пассажиропотока на 30 миллионов человек и снижение цены в эконом-классе по России в пределах 30%. Количество воздушных судов в парке группы составит до 600 единиц, из которых 235 – отечественные.
Стратегия предусматривает усиление специализации авиакомпаний группы. "Аэрофлот" сосредоточит усилия на развитии дальнемагистральных перевозок. Лоукостер "Победа" обеспечит развитие бюджетных перевозок на уровне 55-65 миллионов пассажиров в год. Развитие лоукостера позволит снизить цены и добиться доступности перевозок для граждан РФ. Авиакомпания "Россия" сосредоточится на региональных перевозках внутри страны, социально значимых направлениях и эксплуатации отечественных воздушных судов.
Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
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