https://ria.ru/20210301/tramp-1599523788.html
Трамп с супругой привились от коронавируса в январе, сообщили СМИ
Трамп с супругой привились от коронавируса в январе, сообщили СМИ
Дональд Трамп привился от коронавируса в январе, еще будучи президентом США, его жена также вакцинировалась, сообщил советник Трампа изданию Axios. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T23:32
2021-03-01T23:32
2021-03-01T23:32
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
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вакцинация
в мире
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Дональд Трамп привился от коронавируса в январе, еще будучи президентом США, его жена также вакцинировалась, сообщил советник Трампа изданию Axios.Советник не уточнил, вакциной какого производителя привились Трамп и его жена. На момент его ухода 20 января с поста президента в США были одобрены две вакцины: от Moderna и Pfizer.Трамп в октябре 2020 года переболел COVID-19 и заявлял о наличии иммунитета к заболеванию. В декабре телеканал CNN сообщал со ссылкой на неназванного представителя Белого дома, что Трамп, находившийся тогда в должности президента США, пока на планирует прививаться от коронавируса. Представитель уточнил, что Трамп не будет прививаться, пока ему не рекомендуют медики Белого дома.В США одобрены к использованию три вакцины от коронавируса. Две из них требуют двух прививок, третья, производства компании Johnson & Johnson - только одной. Байден обещал за первые 100 дней своего президентства сделать 100 миллионов прививок от коронавируса. К настоящему времени, по имеющейся статистике, использовано более 75 миллионов доз вакцины.
https://ria.ru/20210301/vaktsina-1599522938.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, johnson & johnson, сша, вакцинация, в мире