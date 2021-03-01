https://ria.ru/20210301/tramp-1599364364.html

Трамп допустил возможность баллотироваться в президенты США в 2024 году

Трамп допустил возможность баллотироваться в президенты США в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что может решить баллотироваться в президенты вновь. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T01:10

2021-03-01T01:10

2021-03-01T01:50

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что может решить баллотироваться в президенты вновь.Выступая на консервативной конференции CPAC в Орландо, Трамп заявил, что демократы "решительно проиграют" президентские выборы 2024 года. Трамп вновь повторил утверждение, что он не проиграл, а выиграл выборы 2020 года."Вообще-то они только что проиграли Белый дом", - заявил Трамп."Но кто знает? Я даже могу решить побить их в третий раз, ОК?" - добавил Трамп.

https://ria.ru/20210301/tramp-1599364223.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире