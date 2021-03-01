https://ria.ru/20210301/tramp-1599364364.html
Трамп допустил возможность баллотироваться в президенты США в 2024 году
Трамп допустил возможность баллотироваться в президенты США в 2024 году
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что может решить баллотироваться в президенты вновь. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T01:10
2021-03-01T01:10
2021-03-01T01:50
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что может решить баллотироваться в президенты вновь.Выступая на консервативной конференции CPAC в Орландо, Трамп заявил, что демократы "решительно проиграют" президентские выборы 2024 года. Трамп вновь повторил утверждение, что он не проиграл, а выиграл выборы 2020 года."Вообще-то они только что проиграли Белый дом", - заявил Трамп."Но кто знает? Я даже могу решить побить их в третий раз, ОК?" - добавил Трамп.
https://ria.ru/20210301/tramp-1599364223.html
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дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп
заявил, что может решить баллотироваться в президенты вновь.
Выступая на консервативной конференции CPAC в Орландо, Трамп заявил, что демократы "решительно проиграют" президентские выборы 2024 года. Трамп вновь повторил утверждение, что он не проиграл, а выиграл выборы 2020 года.
"Вообще-то они только что проиграли Белый дом", - заявил Трамп.
"Но кто знает? Я даже могу решить побить их в третий раз, ОК?" - добавил Трамп.