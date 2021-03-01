https://ria.ru/20210301/tramp-1599364223.html

Трамп раскритиковал политику Байдена

Трамп раскритиковал политику Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп резко раскритиковал политику президента Джо Байдена в первый месяц работы президентом. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T01:04

2021-03-01T01:04

2021-03-01T01:47

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп резко раскритиковал политику президента Джо Байдена в первый месяц работы президентом.По его словам, вместо "Америка на первом месте" политика Байдена - "Америка на последнем месте".Кроме того, Трамп обрушился на заявления Байдена о многостороннем подходе к мировым проблемам. По его словам, Америка не может себе позволит заниматься проблемами всего мира.Он также заявил, что на границе назревает новый иммиграционный кризис благодаря Байдену.Трамп назвал "удачной сдачей" возвращение США во Всемирную торговую организацию. Кроме того, он утверждал, будто администрация Байдена сняла санкции против Ирана (на самом деле этого не было). По словам Трампа, "если бы были честные выборы", то он бы заключил договоренности с Тегераном в первую неделю второго срока.Он также назвал демократов "марионетками Китая".

https://ria.ru/20210301/tramp-1599363879.html

сша

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дональд трамп, джо байден, сша, в мире