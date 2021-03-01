https://ria.ru/20210301/tramp-1599364223.html
Трамп раскритиковал политику Байдена
Трамп раскритиковал политику Байдена
Бывший президент США Дональд Трамп резко раскритиковал политику президента Джо Байдена в первый месяц работы президентом. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T01:04
2021-03-01T01:04
2021-03-01T01:47
дональд трамп
джо байден
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в мире
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп резко раскритиковал политику президента Джо Байдена в первый месяц работы президентом.По его словам, вместо "Америка на первом месте" политика Байдена - "Америка на последнем месте".Кроме того, Трамп обрушился на заявления Байдена о многостороннем подходе к мировым проблемам. По его словам, Америка не может себе позволит заниматься проблемами всего мира.Он также заявил, что на границе назревает новый иммиграционный кризис благодаря Байдену.Трамп назвал "удачной сдачей" возвращение США во Всемирную торговую организацию. Кроме того, он утверждал, будто администрация Байдена сняла санкции против Ирана (на самом деле этого не было). По словам Трампа, "если бы были честные выборы", то он бы заключил договоренности с Тегераном в первую неделю второго срока.Он также назвал демократов "марионетками Китая".
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп
резко раскритиковал политику президента Джо Байдена
в первый месяц работы президентом.
"У Джо Байдена был самый катастрофический первый месяц из всех президентов в современной истории. Он уже показал, что он против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин и науки", - сказал Трамп, выступая на консервативной конференции CPAC в Орландо. Это первое публичное выступление Трампа с момента ухода с поста президента.
По его словам, вместо "Америка на первом месте" политика Байдена - "Америка на последнем месте".
Кроме того, Трамп обрушился на заявления Байдена о многостороннем подходе к мировым проблемам. По его словам, Америка не может себе позволит заниматься проблемами всего мира.
Он также заявил, что на границе назревает новый иммиграционный кризис благодаря Байдену.
Трамп назвал "удачной сдачей" возвращение США во Всемирную торговую организацию. Кроме того, он утверждал, будто администрация Байдена сняла санкции против Ирана (на самом деле этого не было). По словам Трампа, "если бы были честные выборы", то он бы заключил договоренности с Тегераном в первую неделю второго срока.
Он также назвал демократов "марионетками Китая".