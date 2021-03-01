https://ria.ru/20210301/tramp-1599363756.html
Трамп выступил с речью впервые после ухода с поста президента
Трамп выступил с речью впервые после ухода с поста президента
Бывший президент США Дональд Трамп выступил с первой после ухода с поста президента публичной речью, в которой раскритиковал своего преемника-демократа Джо... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T01:00
2021-03-01T01:00
2021-03-01T01:52
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выступил с первой после ухода с поста президента публичной речью, в которой раскритиковал своего преемника-демократа Джо Байдена, заявил о зависимости Штатов от российской нефти и не исключил участия в следующих выборах главы государства.Бывший президент пообещал своим сторонникам, что будет "сражаться с ними бок о бок", а также обвинил Демократическую партию и "фейковые СМИ" с том, что они развязали "историческую борьбу" с республиканцами за будущее США. "Им не удастся заставить нас замолчать", - заверил Трамп.Экс-глава государства также резко отозвался о работе своего преемника на посту президента. "У Джо Байдена был самый катастрофический первый месяц из всех президентов в современной истории. Он уже показал, что он против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин и науки", - заявил он.По его словам, Байден заменил в своей политики принцип "Америка на первом месте" на "Америка на последнем месте". Кроме того, Трамп раскритиковал заявления действующего президента о многостороннем подходе к мировым проблемам, выразив мнение, что Штаты не могут позволить себе заниматься проблемами всего мира, и назвал демократов "марионетками Китая".Бывший президент также заявил, что США при Байдене лишились статуса энергетической сверхдержавы. "Мы теперь будем зависеть от России и Ближнего Востока в поставках нефти", - предрек Трамп.При этом политик не исключил, что вновь будет баллотироваться в президенты в 2024 году. "Я могу решить побить их в третий раз", - заявил он.По официальным данным, на выборах президента США, прошедших в ноябре прошлого года, победил демократ Джо Байден: он получил 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Дональда Трампа. Сам Трамп отказался признать свое поражение, заявив о массовых фальсификациях со стороны демократов.В январе толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса США и временно помешала утверждению результатов выборов, два человека погибли. Сенат в середине февраля оправдал экс-президента, не набрав необходимых двух третей голосов для вынесения импичмента по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
https://ria.ru/20210223/tramp-1598679737.html
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дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп
выступил с первой после ухода с поста президента публичной речью, в которой раскритиковал своего преемника-демократа Джо Байдена, заявил о зависимости Штатов от российской нефти и не исключил участия в следующих выборах главы государства.
"Мы продолжим путь, он далеко не закончен… Мы выиграем", - сказал Трамп, выступая на консервативной конференции CPAC в Орландо
.
Бывший президент пообещал своим сторонникам, что будет "сражаться с ними бок о бок", а также обвинил Демократическую партию и "фейковые СМИ" с том, что они развязали "историческую борьбу" с республиканцами за будущее США. "Им не удастся заставить нас замолчать", - заверил Трамп.
Экс-глава государства также резко отозвался о работе своего преемника на посту президента. "У Джо Байдена был самый катастрофический первый месяц из всех президентов в современной истории. Он уже показал, что он против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин и науки", - заявил он.
По его словам, Байден заменил в своей политики принцип "Америка на первом месте" на "Америка на последнем месте".
Кроме того, Трамп раскритиковал заявления действующего президента о многостороннем подходе к мировым проблемам, выразив мнение, что Штаты не могут позволить себе заниматься проблемами всего мира, и назвал демократов "марионетками Китая".
Бывший президент также заявил, что США при Байдене лишились статуса энергетической сверхдержавы. "Мы теперь будем зависеть от России и Ближнего Востока в поставках нефти", - предрек Трамп.
При этом политик не исключил, что вновь будет баллотироваться в президенты в 2024 году. "Я могу решить побить их в третий раз", - заявил он.
По официальным данным, на выборах президента США, прошедших в ноябре прошлого года, победил демократ Джо Байден: он получил 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Дональда Трампа. Сам Трамп отказался признать свое поражение, заявив о массовых фальсификациях со стороны демократов.
В январе толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса США и временно помешала утверждению результатов выборов, два человека погибли. Сенат в середине февраля оправдал экс-президента, не набрав необходимых двух третей голосов для вынесения импичмента по обвинению в подстрекательстве к мятежу.