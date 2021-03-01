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https://ria.ru/20210301/titov-1599402843.html
Титов предложил налоговую амнистию для бизнеса, пострадавшего от пандемии
Титов предложил налоговую амнистию для бизнеса, пострадавшего от пандемии
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил первому зампреду правительства Андрею Белоусову предложения по новым... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T11:53
2021-03-01T11:53
россия
борис титов
андрей белоусов
экономика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил первому зампреду правительства Андрею Белоусову предложения по новым мерам поддержки бизнеса, пострадавшего от последствий коронавируса, в частности, по налоговой амнистии для ряда компаний, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.Титов в письме привел данные последнего опроса предпринимателей, проведенного его аппаратом: 80% предприятий в 2020 году столкнулись с падением выручки, столько же отметили сильное снижение спроса, 11% планируют в 2021 году инициировать процесс банкротства.Самыми востребованными мерами поддержки участники опроса назвали снижение налоговой нагрузки, стимулирование спроса, новые прямые дотации в размере одного МРОТ на работающего за все месяцы ограничений, новые льготные кредиты, а также изменение порядка отнесения компаний к наиболее пострадавшим во время пандемии - уход от принципа "по ОКВЭД" на принцип "падение выручки более чем на 30%".В этой связи Титов предложил Белоусову "провести налоговую амнистию, то есть признать безнадежной к взысканию задолженность по налогам и взносам на 1 февраля 2021 года для компаний с оборотом до 2 миллиардов рублей, чья выручка в 2020 году снизилась более чем на 30% по сравнению с 2019 годом, и для остальных компаний, если их выручка снизилась на 50% и более за тот же период".Кроме того, Титов считает необходимым по окончании программы кредитования под 2% на возобновление деятельности произвести 50% списание кредитов тем заемщикам, которые не выполнили условия по сохранению численности в размере 80% и более по сравнению с количеством на 1 июня 2020 года (в пределах сохраненной численности).Омбудсмен также считает необходимым вести мораторий на повышение кадастровой стоимости коммерческой недвижимости на 2020-2021 годы и предоставлять поддержку не по кодам ОКВЭД, а предприятиям, выручка которых за 2020 год сократилась более чем на 30% по сравнению с 2019 годом.
https://ria.ru/20210105/amnistiya-1592082855.html
https://ria.ru/20210210/palatki-1596827939.html
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россия, борис титов, андрей белоусов, экономика

Титов предложил налоговую амнистию для бизнеса, пострадавшего от пандемии

11:53 01.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил первому зампреду правительства Андрею Белоусову предложения по новым мерам поддержки бизнеса, пострадавшего от последствий коронавируса, в частности, по налоговой амнистии для ряда компаний, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
Титов в письме привел данные последнего опроса предпринимателей, проведенного его аппаратом: 80% предприятий в 2020 году столкнулись с падением выручки, столько же отметили сильное снижение спроса, 11% планируют в 2021 году инициировать процесс банкротства.
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Самыми востребованными мерами поддержки участники опроса назвали снижение налоговой нагрузки, стимулирование спроса, новые прямые дотации в размере одного МРОТ на работающего за все месяцы ограничений, новые льготные кредиты, а также изменение порядка отнесения компаний к наиболее пострадавшим во время пандемии - уход от принципа "по ОКВЭД" на принцип "падение выручки более чем на 30%".
В этой связи Титов предложил Белоусову "провести налоговую амнистию, то есть признать безнадежной к взысканию задолженность по налогам и взносам на 1 февраля 2021 года для компаний с оборотом до 2 миллиардов рублей, чья выручка в 2020 году снизилась более чем на 30% по сравнению с 2019 годом, и для остальных компаний, если их выручка снизилась на 50% и более за тот же период".
Кроме того, Титов считает необходимым по окончании программы кредитования под 2% на возобновление деятельности произвести 50% списание кредитов тем заемщикам, которые не выполнили условия по сохранению численности в размере 80% и более по сравнению с количеством на 1 июня 2020 года (в пределах сохраненной численности).
Омбудсмен также считает необходимым вести мораторий на повышение кадастровой стоимости коммерческой недвижимости на 2020-2021 годы и предоставлять поддержку не по кодам ОКВЭД, а предприятиям, выручка которых за 2020 год сократилась более чем на 30% по сравнению с 2019 годом.
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