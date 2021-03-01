https://ria.ru/20210301/taksi-1599468871.html
В центре Москвы водитель такси врезался в трамвай
В центре Москвы водитель такси врезался в трамвай
Такси въехало в трамвай на Дубининской улице в центре Москвы, есть задержки на нескольких маршрутах, пострадал пассажир авто, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T17:17
2021-03-01T17:17
2021-03-01T17:33
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Такси въехало в трамвай на Дубининской улице в центре Москвы, есть задержки на нескольких маршрутах, пострадал пассажир авто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Дубининской улице такси въехало в трамвай. Детали и информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.Отмечается, что задержано движение трамваев по маршрутам № 3, 38, 39.Позднее в дептрансе уточнили, что ДТП произошло около 16.15 в районе дома 80 по Дубининской улице с трамваем маршрута № 26, который следовал из депо."Предварительно – водитель такси выехал на встречную полосу и врезался в трамвай. В такси пострадал пассажир. Ему оказывается медицинская помощь. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД", - информируют власти.Движение трамваев оперативно восстановили.
https://ria.ru/20210301/dtp-1599429583.html
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москва, происшествия
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
Такси въехало в трамвай на Дубининской улице в центре Москвы
, есть задержки на нескольких маршрутах, пострадал пассажир авто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Дубининской улице такси въехало в трамвай. Детали и информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержано движение трамваев по маршрутам № 3, 38, 39.
Позднее в дептрансе уточнили, что ДТП произошло около 16.15 в районе дома 80 по Дубининской улице с трамваем маршрута № 26, который следовал из депо.
"Предварительно – водитель такси выехал на встречную полосу и врезался в трамвай. В такси пострадал пассажир. Ему оказывается медицинская помощь. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД", - информируют власти.
Движение трамваев оперативно восстановили.