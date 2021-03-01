https://ria.ru/20210301/taksi-1599468871.html

В центре Москвы водитель такси врезался в трамвай

В центре Москвы водитель такси врезался в трамвай

Такси въехало в трамвай на Дубининской улице в центре Москвы, есть задержки на нескольких маршрутах, пострадал пассажир авто, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T17:17

2021-03-01T17:17

2021-03-01T17:33

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Такси въехало в трамвай на Дубининской улице в центре Москвы, есть задержки на нескольких маршрутах, пострадал пассажир авто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Дубининской улице такси въехало в трамвай. Детали и информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.Отмечается, что задержано движение трамваев по маршрутам № 3, 38, 39.Позднее в дептрансе уточнили, что ДТП произошло около 16.15 в районе дома 80 по Дубининской улице с трамваем маршрута № 26, который следовал из депо."Предварительно – водитель такси выехал на встречную полосу и врезался в трамвай. В такси пострадал пассажир. Ему оказывается медицинская помощь. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД", - информируют власти.Движение трамваев оперативно восстановили.

https://ria.ru/20210301/dtp-1599429583.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия