https://ria.ru/20210301/stazh-1599401781.html

В Совфеде предложили включать в пенсионный стаж службу по призыву

В Совфеде предложили включать в пенсионный стаж службу по призыву

В Совфеде работают над предложениями по включению военной службы по призыву в пенсионный стаж, сообщила замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T11:48

2021-03-01T11:48

2021-03-01T14:35

россия

елена бибикова

единая россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Совфеде работают над предложениями по включению военной службы по призыву в пенсионный стаж, сообщила замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова."Служба по призыву не подразумевает выбора гражданина, все обязаны ее пройти", — сказала сенатор в понедельник в ходе вебинара, прошедшего на базе Центральной общественной приемной председателя "Единой России" Дмитрия Медведева.Она также напомнила, что с 1 апреля в России должны проиндексироваться социальные пенсии в среднем на 2,6 процента.Эти выплаты получают россияне, не имеющие права на страховые пенсии по старости и инвалидности ввиду отсутствия необходимого страхового стажа и пенсионных коэффициентов. При этом они назначаются на пять лет позже общеустановленного срока выхода на пенсию.

https://ria.ru/20210301/pensiya-1599401494.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210223/pensii-1598638624.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, елена бибикова, единая россия, общество