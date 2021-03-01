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В Совфеде предложили включать в пенсионный стаж службу по призыву
В Совфеде предложили включать в пенсионный стаж службу по призыву
В Совфеде работают над предложениями по включению военной службы по призыву в пенсионный стаж, сообщила замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T11:48
2021-03-01T14:35
россия
елена бибикова
единая россия
общество
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Совфеде работают над предложениями по включению военной службы по призыву в пенсионный стаж, сообщила замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова."Служба по призыву не подразумевает выбора гражданина, все обязаны ее пройти", — сказала сенатор в понедельник в ходе вебинара, прошедшего на базе Центральной общественной приемной председателя "Единой России" Дмитрия Медведева.Она также напомнила, что с 1 апреля в России должны проиндексироваться социальные пенсии в среднем на 2,6 процента.Эти выплаты получают россияне, не имеющие права на страховые пенсии по старости и инвалидности ввиду отсутствия необходимого страхового стажа и пенсионных коэффициентов. При этом они назначаются на пять лет позже общеустановленного срока выхода на пенсию.
https://ria.ru/20210301/pensiya-1599401494.html
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россия, елена бибикова, единая россия, общество

В Совфеде предложили включать в пенсионный стаж службу по призыву

11:48 01.03.2021 (обновлено: 14:35 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Совфеде работают над предложениями по включению военной службы по призыву в пенсионный стаж, сообщила замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.
"Служба по призыву не подразумевает выбора гражданина, все обязаны ее пройти", — сказала сенатор в понедельник в ходе вебинара, прошедшего на базе Центральной общественной приемной председателя "Единой России" Дмитрия Медведева.
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Она также напомнила, что с 1 апреля в России должны проиндексироваться социальные пенсии в среднем на 2,6 процента.
Эти выплаты получают россияне, не имеющие права на страховые пенсии по старости и инвалидности ввиду отсутствия необходимого страхового стажа и пенсионных коэффициентов. При этом они назначаются на пять лет позже общеустановленного срока выхода на пенсию.
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