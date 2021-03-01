https://ria.ru/20210301/stazh-1599401781.html
В Совфеде предложили включать в пенсионный стаж службу по призыву
В Совфеде предложили включать в пенсионный стаж службу по призыву
В Совфеде работают над предложениями по включению военной службы по призыву в пенсионный стаж, сообщила замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T11:48
2021-03-01T11:48
2021-03-01T14:35
россия
елена бибикова
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общество
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Совфеде работают над предложениями по включению военной службы по призыву в пенсионный стаж, сообщила замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова."Служба по призыву не подразумевает выбора гражданина, все обязаны ее пройти", — сказала сенатор в понедельник в ходе вебинара, прошедшего на базе Центральной общественной приемной председателя "Единой России" Дмитрия Медведева.Она также напомнила, что с 1 апреля в России должны проиндексироваться социальные пенсии в среднем на 2,6 процента.Эти выплаты получают россияне, не имеющие права на страховые пенсии по старости и инвалидности ввиду отсутствия необходимого страхового стажа и пенсионных коэффициентов. При этом они назначаются на пять лет позже общеустановленного срока выхода на пенсию.
https://ria.ru/20210301/pensiya-1599401494.html
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