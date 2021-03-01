https://ria.ru/20210301/sputnik-1599513260.html

В РФПИ заявили о множестве запросов от стран ЕС на поставки "Спутника V"

В РФПИ заявили о множестве запросов от стран ЕС на поставки "Спутника V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил множество запросов от государств Евросоюза на прямые поставки вакцины от коронавируса "Спутник V", продолжит... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T20:45

2021-03-01T20:45

2021-03-01T20:46

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил множество запросов от государств Евросоюза на прямые поставки вакцины от коронавируса "Спутник V", продолжит работу в этом направлении и сотрудничество с Европейском агентством лекарственных средств (EMA), сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев."Мы получили множество запросов от государств Евросоюза на прямые поставки вакцины "Спутник V" по итогам анализа данных их национальными регуляторами. Мы продолжим работу в этом направлении, а также сотрудничество с ЕМА в рамках процедуры постепенной экспертизы препарата (rolling review), которая была инициирована нами в январе", - сказал Дмитриев, которого цитирует пресс-служба фонда."Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций