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В РФПИ заявили о множестве запросов от стран ЕС на поставки "Спутника V"
В РФПИ заявили о множестве запросов от стран ЕС на поставки "Спутника V"
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил множество запросов от государств Евросоюза на прямые поставки вакцины от коронавируса "Спутник V", продолжит... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T20:45
2021-03-01T20:45
2021-03-01T20:46
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил множество запросов от государств Евросоюза на прямые поставки вакцины от коронавируса "Спутник V", продолжит работу в этом направлении и сотрудничество с Европейском агентством лекарственных средств (EMA), сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев."Мы получили множество запросов от государств Евросоюза на прямые поставки вакцины "Спутник V" по итогам анализа данных их национальными регуляторами. Мы продолжим работу в этом направлении, а также сотрудничество с ЕМА в рамках процедуры постепенной экспертизы препарата (rolling review), которая была инициирована нами в январе", - сказал Дмитриев, которого цитирует пресс-служба фонда."Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций