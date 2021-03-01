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В Иркутской области зоозащитнице подбросили мертвую собаку

В Иркутской области зоозащитнице подбросили мертвую собаку

Зоозащитница, которой в Приангарье подбросили под дверь мертвую собаку, обратилась в полицию, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T15:45

2021-03-01T15:45

2021-03-01T15:45

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гумвд

иркутская область

иркутский район

иркутск

происшествия

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ИРКУТСК, 1 мар – РИА Новости. Зоозащитница, которой в Приангарье подбросили под дверь мертвую собаку, обратилась в полицию, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМВД РФ.Ранее СМИ сообщили, что зоозащитнице в Иркутском районе под дверь ее продуктового магазина подбросили мертвую окровавленную собаку и оставили записку "Всех не спасешь". Женщина, которая занимается помощью бездомным собакам, вызвала полицию."Такое сообщение, действительно, было. Полиция проводит по данному факту проверку. Ранее в адрес зоозащитницы угрозы не поступали", - сообщил представитель полицейского главка.Он уточнил, что к моменту прибытия полицейских дворник вывез животное, что затруднило расследование происшествия.В Иркутске и регионе сложилась сложная обстановка с отловом и содержанием бездомных собак. По данным службы ветеринарии Приангарья, в 2020 году только в областном центре выявлено более 1800 бездомных собак. Участились случаи проявления агрессии в отношении людей. Муниципалитетам не хватает средств на отлов, стерилизацию и содержание безнадзорных животных.

https://ria.ru/20201114/bezdomnye-1584499579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, иркутская область, иркутский район, иркутск, происшествия