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В Иркутской области зоозащитнице подбросили мертвую собаку
В Иркутской области зоозащитнице подбросили мертвую собаку
Зоозащитница, которой в Приангарье подбросили под дверь мертвую собаку, обратилась в полицию, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T15:45
2021-03-01T15:45
россия
гумвд
иркутская область
иркутский район
иркутск
происшествия
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ИРКУТСК, 1 мар – РИА Новости. Зоозащитница, которой в Приангарье подбросили под дверь мертвую собаку, обратилась в полицию, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМВД РФ.Ранее СМИ сообщили, что зоозащитнице в Иркутском районе под дверь ее продуктового магазина подбросили мертвую окровавленную собаку и оставили записку "Всех не спасешь". Женщина, которая занимается помощью бездомным собакам, вызвала полицию."Такое сообщение, действительно, было. Полиция проводит по данному факту проверку. Ранее в адрес зоозащитницы угрозы не поступали", - сообщил представитель полицейского главка.Он уточнил, что к моменту прибытия полицейских дворник вывез животное, что затруднило расследование происшествия.В Иркутске и регионе сложилась сложная обстановка с отловом и содержанием бездомных собак. По данным службы ветеринарии Приангарья, в 2020 году только в областном центре выявлено более 1800 бездомных собак. Участились случаи проявления агрессии в отношении людей. Муниципалитетам не хватает средств на отлов, стерилизацию и содержание безнадзорных животных.
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россия, гумвд, иркутская область, иркутский район, иркутск, происшествия

В Иркутской области зоозащитнице подбросили мертвую собаку

15:45 01.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 1 мар – РИА Новости. Зоозащитница, которой в Приангарье подбросили под дверь мертвую собаку, обратилась в полицию, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМВД РФ.
Ранее СМИ сообщили, что зоозащитнице в Иркутском районе под дверь ее продуктового магазина подбросили мертвую окровавленную собаку и оставили записку "Всех не спасешь". Женщина, которая занимается помощью бездомным собакам, вызвала полицию.
"Такое сообщение, действительно, было. Полиция проводит по данному факту проверку. Ранее в адрес зоозащитницы угрозы не поступали", - сообщил представитель полицейского главка.
Он уточнил, что к моменту прибытия полицейских дворник вывез животное, что затруднило расследование происшествия.
В Иркутске и регионе сложилась сложная обстановка с отловом и содержанием бездомных собак. По данным службы ветеринарии Приангарья, в 2020 году только в областном центре выявлено более 1800 бездомных собак. Участились случаи проявления агрессии в отношении людей. Муниципалитетам не хватает средств на отлов, стерилизацию и содержание безнадзорных животных.
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