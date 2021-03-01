https://ria.ru/20210301/siriya-1599458510.html

"Панцирь-С" и "Бук-М2" отразили удар Израиля по пригороду Дамаска

"Панцирь-С" и "Бук-М2" отразили удар Израиля по пригороду Дамаска

Ракетный удар Израиля по пригороду Дамаска 28 февраля отразили системы "Панцирь-С" и "Бук-М2", они подтвердили свою эффективность, сообщил в понедельник РИА... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T16:20

2021-03-01T16:20

2021-03-01T18:17

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в мире

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ДАМАСК, 1 мар — РИА Новости. Ракетный удар Израиля по пригороду Дамаска 28 февраля отразили системы "Панцирь-С" и "Бук-М2", они подтвердили свою эффективность, сообщил в понедельник РИА Новости военный источник.Вечером 28 февраля самолеты F-16 ВВС Израиля из района Голанских высот обстреляли международный аэропорт Дамаска и поселок Гизлания.Сирийские расчеты ПВО перехватили управляемые ракеты с помощью комплексов, поставленных из России. "Средствами дежурных сил сирийской противовоздушной обороны "Панцирь-С" и "Бук-М2" запущенные ракеты, не достигнув цели, были уничтожены, что подтвердило высокую эффективность российских зенитно-ракетных комплексов", — сказал источник.Он добавил, что потерь среди личного состава и военной техники не было.Израильские военные не раз обстреливали территорию Сирии, объясняя это стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.Руководство Сирии неоднократно требовало от СБ ООН оказать давление на Израиль для прекращения атак по территории республики, так как подобные действия нарушают ее суверенитет и ведут к росту напряженности в регионе.

https://ria.ru/20210214/siriya-1597457909.html

https://ria.ru/20210301/pomosch-1599385564.html

сирия

дамаск (город)

израиль

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бук-м2, f-16, панцирь-с1, сирия, дамаск (город), израиль, безопасность, в мире