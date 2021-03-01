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"Панцирь-С" и "Бук-М2" отразили удар Израиля по пригороду Дамаска
"Панцирь-С" и "Бук-М2" отразили удар Израиля по пригороду Дамаска
Ракетный удар Израиля по пригороду Дамаска 28 февраля отразили системы "Панцирь-С" и "Бук-М2", они подтвердили свою эффективность, сообщил в понедельник РИА... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T16:20
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дамаск (город)
израиль
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ДАМАСК, 1 мар — РИА Новости. Ракетный удар Израиля по пригороду Дамаска 28 февраля отразили системы "Панцирь-С" и "Бук-М2", они подтвердили свою эффективность, сообщил в понедельник РИА Новости военный источник.Вечером 28 февраля самолеты F-16 ВВС Израиля из района Голанских высот обстреляли международный аэропорт Дамаска и поселок Гизлания.Сирийские расчеты ПВО перехватили управляемые ракеты с помощью комплексов, поставленных из России. "Средствами дежурных сил сирийской противовоздушной обороны "Панцирь-С" и "Бук-М2" запущенные ракеты, не достигнув цели, были уничтожены, что подтвердило высокую эффективность российских зенитно-ракетных комплексов", — сказал источник.Он добавил, что потерь среди личного состава и военной техники не было.Израильские военные не раз обстреливали территорию Сирии, объясняя это стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.Руководство Сирии неоднократно требовало от СБ ООН оказать давление на Израиль для прекращения атак по территории республики, так как подобные действия нарушают ее суверенитет и ведут к росту напряженности в регионе.
https://ria.ru/20210214/siriya-1597457909.html
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бук-м2, f-16, панцирь-с1, сирия, дамаск (город), израиль, безопасность, в мире

"Панцирь-С" и "Бук-М2" отразили удар Израиля по пригороду Дамаска

16:20 01.03.2021 (обновлено: 18:17 01.03.2021)
 
© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Фото : SANA
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ДАМАСК, 1 мар — РИА Новости. Ракетный удар Израиля по пригороду Дамаска 28 февраля отразили системы "Панцирь-С" и "Бук-М2", они подтвердили свою эффективность, сообщил в понедельник РИА Новости военный источник.
Вечером 28 февраля самолеты F-16 ВВС Израиля из района Голанских высот обстреляли международный аэропорт Дамаска и поселок Гизлания.
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"Средствами дежурных сил сирийской противовоздушной обороны "Панцирь-С" и "Бук-М2" запущенные ракеты, не достигнув цели, были уничтожены, что подтвердило высокую эффективность российских зенитно-ракетных комплексов", — сказал источник.
Он добавил, что потерь среди личного состава и военной техники не было.
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Руководство Сирии неоднократно требовало от СБ ООН оказать давление на Израиль для прекращения атак по территории республики, так как подобные действия нарушают ее суверенитет и ведут к росту напряженности в регионе.
 
Бук-М2F-16Панцирь-С1СирияДамаск (город)ИзраильБезопасностьВ мире
 
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