https://ria.ru/20210301/siriya-1599370109.html

Сирийские военные отразили ракетный удар по пригороду Дамаска

Сирийские военные отразили ракетный удар по пригороду Дамаска

Сирийская армия заявила, что сбила большую часть ракет выпущенных по пригороду Дамаска, об этом сообщает госагентство страны САНА. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T05:08

2021-03-01T05:08

2021-03-01T05:23

сирия

дамаск (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/154964/08/1549640823_0:117:3077:1848_1920x0_80_0_0_e2a6edb05cc9b43c3f0a9ebc057d7a36.jpg

КАИР, 1 мар - РИА Новости. Сирийская армия заявила, что сбила большую часть ракет выпущенных по пригороду Дамаска, об этом сообщает госагентство страны САНА.Ранее САНА сообщила, что силы ПВО Сирии отражают израильскую атаку в небе над пригородом Дамаска. По данным армии, израильские военные совершили "воздушную агрессию со стороны Голанских высот, атакуя ряд целей в окрестностях Дамаска", передает агентство."ПВО Сирии уничтожили большинство ракет агрессора", - сообщает САНА.Армия Израиля традиционно отказалась комментировать сообщения в иностранных медиа.

https://ria.ru/20210228/voyna-1599333572.html

сирия

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, дамаск (город), в мире