https://ria.ru/20210301/siriya-1599370109.html
Сирийские военные отразили ракетный удар по пригороду Дамаска
Сирийские военные отразили ракетный удар по пригороду Дамаска
Сирийская армия заявила, что сбила большую часть ракет выпущенных по пригороду Дамаска, об этом сообщает госагентство страны САНА. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T05:08
2021-03-01T05:08
2021-03-01T05:23
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КАИР, 1 мар - РИА Новости. Сирийская армия заявила, что сбила большую часть ракет выпущенных по пригороду Дамаска, об этом сообщает госагентство страны САНА.Ранее САНА сообщила, что силы ПВО Сирии отражают израильскую атаку в небе над пригородом Дамаска. По данным армии, израильские военные совершили "воздушную агрессию со стороны Голанских высот, атакуя ряд целей в окрестностях Дамаска", передает агентство."ПВО Сирии уничтожили большинство ракет агрессора", - сообщает САНА.Армия Израиля традиционно отказалась комментировать сообщения в иностранных медиа.
https://ria.ru/20210228/voyna-1599333572.html
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