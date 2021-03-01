https://ria.ru/20210301/siriya-1599361797.html

Российские саперы нашли в сирийской пещере современный госпиталь боевиков

Российские саперы нашли в сирийской пещере современный госпиталь боевиков

Саперы российских Вооруженных сил уничтожили в сирийской провинции Идлиб пустующую пещеру, где боевики создали полевой госпиталь, приспособленный для проведения РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T00:19

2021-03-01T00:19

2021-03-01T05:26

война в сирии

россия

роман бессмертный

идлиб (мухафаза)

сирия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156019/92/1560199258_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_bec065fba7a0ba4d6f3c66dcc99a526e.jpg

ИДЛИБ (Сирия), 1 мар - РИА Новости. Саперы российских Вооруженных сил уничтожили в сирийской провинции Идлиб пустующую пещеру, где боевики создали полевой госпиталь, приспособленный для проведения даже сложных операций: он один из самых хорошо оборудованных из тех, что российские военные находили в Сирии, сообщил журналистам начальник инженерных войск российской группировки в Сирии полковник Роман Бессмертный.По его словам, пещеру в течение двух лет оборудовала сравнительно небольшая, но крайне жестокая группировка "Джейш аль-Иза", известная своим религиозным радикализмом и отказами от переговоров как с официальными властями Сирии, так и с другими незаконными вооруженными формированиями.С 2015 года госпиталь принимал больных и раненых, а покинули его боевики при отступлении в 2019 году, вывезя большую часть оборудования, инструментов и медикаментов. Часть имущества боевики сожгли, а часть - бросили. Сейчас пещера находится в глубоком тылу сирийской армии, в нескольких десятках километров от зоны соприкосновения.Боевики создали искусственную пещеру в склоне высокого холма, она несколькими входами обращена в горную долину. Поблизости нет каких-либо крупных населенных пунктов, с воздуха пещера почти не заметна, а прямо рядом с ней проходит высоковольтная линия электропередачи. Это позволило боевикам не только долгое время держать в тайне местоположение госпиталя, но и подключить его к централизованному электроснабжению, отказавшись от дизельных электрогенераторов, которые обычно применяются в таких подземных укреплениях.При прокладывании пещеры, общая площадь которой достигает нескольких тысяч квадратных метров, боевики применяли тяжелую горно-проходческую технику. Главный вход в госпиталь усилен железобетонными конструкциями и поддерживался колоннами, коридоры и помещения внутри выровнены бетоном и отделаны мрамором и кафельной плиткой. Госпиталь был оснащен всеми необходимыми коммуникациями, в нем работал водопровод, канализация, вентиляционные системы, был даже доступ в интернет. Внутри остались двери, сантехника, мебель.Среди оставленного боевиками имущества обнаружено медицинское оборудование, в том числе детали аппаратов искусственной вентиляции легких, много медицинских халатов, перчаток и масок, капельницы и оборудование для переливания крови, а также медикаменты и перевязочные материалы, в том числе производства стран запада. Неподалеку расположены еще несколько небольших пещер, в которых размещали охрану, а также держали скот, чтобы кормить медиков и раненых.Как поясняют саперы, несмотря на колоссальную стоимость подобного объекта, боевики считают затраты приемлемыми. На подконтрольной им территории в Идлибе были оборудованные больницы, но они привлекали слишком много внимания. Активность вокруг них быстро зафиксировала бы воздушная разведка, и чтобы обезопасить своих врачей и иметь возможность лечить даже тяжелораненых, госпиталь оборудовали под землей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210228/bespilotniki-1599317438.html

https://ria.ru/20210228/ssha-1599313484.html

россия

идлиб (мухафаза)

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роман бессмертный, идлиб (мухафаза), сирия, в мире