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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20210301/siriya-1599361797.html
Российские саперы нашли в сирийской пещере современный госпиталь боевиков
Российские саперы нашли в сирийской пещере современный госпиталь боевиков
Саперы российских Вооруженных сил уничтожили в сирийской провинции Идлиб пустующую пещеру, где боевики создали полевой госпиталь, приспособленный для проведения РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T00:19
2021-03-01T05:26
война в сирии
россия
роман бессмертный
идлиб (мухафаза)
сирия
в мире
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ИДЛИБ (Сирия), 1 мар - РИА Новости. Саперы российских Вооруженных сил уничтожили в сирийской провинции Идлиб пустующую пещеру, где боевики создали полевой госпиталь, приспособленный для проведения даже сложных операций: он один из самых хорошо оборудованных из тех, что российские военные находили в Сирии, сообщил журналистам начальник инженерных войск российской группировки в Сирии полковник Роман Бессмертный.По его словам, пещеру в течение двух лет оборудовала сравнительно небольшая, но крайне жестокая группировка "Джейш аль-Иза", известная своим религиозным радикализмом и отказами от переговоров как с официальными властями Сирии, так и с другими незаконными вооруженными формированиями.С 2015 года госпиталь принимал больных и раненых, а покинули его боевики при отступлении в 2019 году, вывезя большую часть оборудования, инструментов и медикаментов. Часть имущества боевики сожгли, а часть - бросили. Сейчас пещера находится в глубоком тылу сирийской армии, в нескольких десятках километров от зоны соприкосновения.Боевики создали искусственную пещеру в склоне высокого холма, она несколькими входами обращена в горную долину. Поблизости нет каких-либо крупных населенных пунктов, с воздуха пещера почти не заметна, а прямо рядом с ней проходит высоковольтная линия электропередачи. Это позволило боевикам не только долгое время держать в тайне местоположение госпиталя, но и подключить его к централизованному электроснабжению, отказавшись от дизельных электрогенераторов, которые обычно применяются в таких подземных укреплениях.При прокладывании пещеры, общая площадь которой достигает нескольких тысяч квадратных метров, боевики применяли тяжелую горно-проходческую технику. Главный вход в госпиталь усилен железобетонными конструкциями и поддерживался колоннами, коридоры и помещения внутри выровнены бетоном и отделаны мрамором и кафельной плиткой. Госпиталь был оснащен всеми необходимыми коммуникациями, в нем работал водопровод, канализация, вентиляционные системы, был даже доступ в интернет. Внутри остались двери, сантехника, мебель.Среди оставленного боевиками имущества обнаружено медицинское оборудование, в том числе детали аппаратов искусственной вентиляции легких, много медицинских халатов, перчаток и масок, капельницы и оборудование для переливания крови, а также медикаменты и перевязочные материалы, в том числе производства стран запада. Неподалеку расположены еще несколько небольших пещер, в которых размещали охрану, а также держали скот, чтобы кормить медиков и раненых.Как поясняют саперы, несмотря на колоссальную стоимость подобного объекта, боевики считают затраты приемлемыми. На подконтрольной им территории в Идлибе были оборудованные больницы, но они привлекали слишком много внимания. Активность вокруг них быстро зафиксировала бы воздушная разведка, и чтобы обезопасить своих врачей и иметь возможность лечить даже тяжелораненых, госпиталь оборудовали под землей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210228/bespilotniki-1599317438.html
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россия, роман бессмертный, идлиб (мухафаза), сирия, в мире

Российские саперы нашли в сирийской пещере современный госпиталь боевиков

00:19 01.03.2021 (обновлено: 05:26 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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ИДЛИБ (Сирия), 1 мар - РИА Новости. Саперы российских Вооруженных сил уничтожили в сирийской провинции Идлиб пустующую пещеру, где боевики создали полевой госпиталь, приспособленный для проведения даже сложных операций: он один из самых хорошо оборудованных из тех, что российские военные находили в Сирии, сообщил журналистам начальник инженерных войск российской группировки в Сирии полковник Роман Бессмертный.

"В этой пещере находился современный госпиталь... оборудованный полностью как для приема амбулаторных больных, так и для проведения тяжелых операций. Оснащение госпиталя позволяло размещать до ста человек личного состава", - рассказал Бессмертный.

По его словам, пещеру в течение двух лет оборудовала сравнительно небольшая, но крайне жестокая группировка "Джейш аль-Иза", известная своим религиозным радикализмом и отказами от переговоров как с официальными властями Сирии, так и с другими незаконными вооруженными формированиями.
С 2015 года госпиталь принимал больных и раненых, а покинули его боевики при отступлении в 2019 году, вывезя большую часть оборудования, инструментов и медикаментов. Часть имущества боевики сожгли, а часть - бросили. Сейчас пещера находится в глубоком тылу сирийской армии, в нескольких десятках километров от зоны соприкосновения.
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Боевики создали искусственную пещеру в склоне высокого холма, она несколькими входами обращена в горную долину. Поблизости нет каких-либо крупных населенных пунктов, с воздуха пещера почти не заметна, а прямо рядом с ней проходит высоковольтная линия электропередачи. Это позволило боевикам не только долгое время держать в тайне местоположение госпиталя, но и подключить его к централизованному электроснабжению, отказавшись от дизельных электрогенераторов, которые обычно применяются в таких подземных укреплениях.
При прокладывании пещеры, общая площадь которой достигает нескольких тысяч квадратных метров, боевики применяли тяжелую горно-проходческую технику. Главный вход в госпиталь усилен железобетонными конструкциями и поддерживался колоннами, коридоры и помещения внутри выровнены бетоном и отделаны мрамором и кафельной плиткой. Госпиталь был оснащен всеми необходимыми коммуникациями, в нем работал водопровод, канализация, вентиляционные системы, был даже доступ в интернет. Внутри остались двери, сантехника, мебель.
Среди оставленного боевиками имущества обнаружено медицинское оборудование, в том числе детали аппаратов искусственной вентиляции легких, много медицинских халатов, перчаток и масок, капельницы и оборудование для переливания крови, а также медикаменты и перевязочные материалы, в том числе производства стран запада. Неподалеку расположены еще несколько небольших пещер, в которых размещали охрану, а также держали скот, чтобы кормить медиков и раненых.
Как поясняют саперы, несмотря на колоссальную стоимость подобного объекта, боевики считают затраты приемлемыми. На подконтрольной им территории в Идлибе были оборудованные больницы, но они привлекали слишком много внимания. Активность вокруг них быстро зафиксировала бы воздушная разведка, и чтобы обезопасить своих врачей и иметь возможность лечить даже тяжелораненых, госпиталь оборудовали под землей.
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