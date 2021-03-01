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https://ria.ru/20210301/severodvinsk-1599445986.html
Прокуратура проведет проверку после падения ледяной глыбы в Северодвинске
Прокуратура проведет проверку после падения ледяной глыбы в Северодвинске
Прокуратура Архангельской области изучает обстоятельства падения ледяной глыбы с крыши дома в Северодвинске прямо под ноги девочке, а также поручила проверить... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T15:19
2021-03-01T16:15
следственный комитет россии (ск рф)
архангельская область
северодвинск
происшествия
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МУРМАНСК, 1 мар – РИА Новости. Прокуратура Архангельской области изучает обстоятельства падения ледяной глыбы с крыши дома в Северодвинске прямо под ноги девочке, а также поручила проверить состояние кровель всех домов в области, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.В понедельник в соцсетях и СМИ появилось видео того, как огромная глыба срывается с крыши одного из домов в Северодвинске и падает рядом с девочкой, идущей по тротуару, чудом не задев ребёнка."Органы прокуратуры Архангельской области проводят проверку в связи с публикацией в СМИ информации о том, что ледяная глыба упала с крыши рядом с несовершеннолетним ребенком. Кроме того, территориальным прокурорам поручено проведение проверок надлежащего содержания кровель всех многоквартирных домов организациями, осуществляющими их управление", - сказала собеседница агентства.После инцидента СК предупредил жителей Архангельской области об опасности схода наледи с крыш в связи с резкими перепадами температур, а УК об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей теми, кто отвечает за очистку кровель.
https://ria.ru/20210301/severodvinsk-1599440599.html
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следственный комитет россии (ск рф), архангельская область, северодвинск, происшествия

Прокуратура проведет проверку после падения ледяной глыбы в Северодвинске

15:19 01.03.2021 (обновлено: 16:15 01.03.2021)
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости
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МУРМАНСК, 1 мар – РИА Новости. Прокуратура Архангельской области изучает обстоятельства падения ледяной глыбы с крыши дома в Северодвинске прямо под ноги девочке, а также поручила проверить состояние кровель всех домов в области, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
В понедельник в соцсетях и СМИ появилось видео того, как огромная глыба срывается с крыши одного из домов в Северодвинске и падает рядом с девочкой, идущей по тротуару, чудом не задев ребёнка.
Момент падения ледяной глыбы перед девочкой в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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В Северодвинске ледяная глыба упала рядом с ребенком
"Органы прокуратуры Архангельской области проводят проверку в связи с публикацией в СМИ информации о том, что ледяная глыба упала с крыши рядом с несовершеннолетним ребенком. Кроме того, территориальным прокурорам поручено проведение проверок надлежащего содержания кровель всех многоквартирных домов организациями, осуществляющими их управление", - сказала собеседница агентства.
После инцидента СК предупредил жителей Архангельской области об опасности схода наледи с крыш в связи с резкими перепадами температур, а УК об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей теми, кто отвечает за очистку кровель.
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Следственный комитет России (СК РФ)Архангельская областьСеверодвинскПроисшествия
 
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