https://ria.ru/20210301/severodvinsk-1599445986.html

Прокуратура проведет проверку после падения ледяной глыбы в Северодвинске

Прокуратура проведет проверку после падения ледяной глыбы в Северодвинске

Прокуратура Архангельской области изучает обстоятельства падения ледяной глыбы с крыши дома в Северодвинске прямо под ноги девочке, а также поручила проверить... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T15:19

2021-03-01T15:19

2021-03-01T16:15

следственный комитет россии (ск рф)

архангельская область

северодвинск

происшествия

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МУРМАНСК, 1 мар – РИА Новости. Прокуратура Архангельской области изучает обстоятельства падения ледяной глыбы с крыши дома в Северодвинске прямо под ноги девочке, а также поручила проверить состояние кровель всех домов в области, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.В понедельник в соцсетях и СМИ появилось видео того, как огромная глыба срывается с крыши одного из домов в Северодвинске и падает рядом с девочкой, идущей по тротуару, чудом не задев ребёнка."Органы прокуратуры Архангельской области проводят проверку в связи с публикацией в СМИ информации о том, что ледяная глыба упала с крыши рядом с несовершеннолетним ребенком. Кроме того, территориальным прокурорам поручено проведение проверок надлежащего содержания кровель всех многоквартирных домов организациями, осуществляющими их управление", - сказала собеседница агентства.После инцидента СК предупредил жителей Архангельской области об опасности схода наледи с крыш в связи с резкими перепадами температур, а УК об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей теми, кто отвечает за очистку кровель.

https://ria.ru/20210301/severodvinsk-1599440599.html

https://ria.ru/20210125/naled-1594513122.html

архангельская область

северодвинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), архангельская область, северодвинск, происшествия