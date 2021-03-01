https://ria.ru/20210301/serial-1599371560.html

Сериал "Ход королевы" завоевал "Золотой глобус" как "Лучший мини-сериал"

Сериал "Ход королевы" завоевал "Золотой глобус" как "Лучший мини-сериал"

Лучшим коротким сериалом по версии "Золотого глобуса" стал "Ход королевы", 78-ая церемония вручения награды транслируется в прямом эфире на канале NBC. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T06:36

2021-03-01T06:36

2021-03-01T10:23

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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Лучшим коротким сериалом по версии "Золотого глобуса" стал "Ход королевы", 78-ая церемония вручения награды транслируется в прямом эфире на канале NBC.В категории "Мини-сериалы" на "Золотой глобус" также были номинированы "Нормальные люди", "Отыграть назад", "Голос перемен" и "Неортодоксальная"."Золотой глобус" за главную женскую роль в этом жанре завоевала исполнительница главной роли в "Ходе королевы" Аня Тейлор-Джой.78-ая церемония вручения "Золотых глобусов" из-за пандемии коронавируса проходит в полу-виртуальном формате и транслируется сразу с двух площадок – из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. "Включения" лауреатов проходят дистанционно по видеосвязи, как сообщили организаторы, статуэтки Глобусов будут доставлены победителям позднее.

https://ria.ru/20210301/film-1599370809.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, золотой глобус, сша, в мире