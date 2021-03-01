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https://ria.ru/20210301/serial-1599371560.html
Сериал "Ход королевы" завоевал "Золотой глобус" как "Лучший мини-сериал"
Сериал "Ход королевы" завоевал "Золотой глобус" как "Лучший мини-сериал"
Лучшим коротким сериалом по версии "Золотого глобуса" стал "Ход королевы", 78-ая церемония вручения награды транслируется в прямом эфире на канале NBC. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T06:36
2021-03-01T10:23
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в мире
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Лучшим коротким сериалом по версии "Золотого глобуса" стал "Ход королевы", 78-ая церемония вручения награды транслируется в прямом эфире на канале NBC.В категории "Мини-сериалы" на "Золотой глобус" также были номинированы "Нормальные люди", "Отыграть назад", "Голос перемен" и "Неортодоксальная"."Золотой глобус" за главную женскую роль в этом жанре завоевала исполнительница главной роли в "Ходе королевы" Аня Тейлор-Джой.78-ая церемония вручения "Золотых глобусов" из-за пандемии коронавируса проходит в полу-виртуальном формате и транслируется сразу с двух площадок – из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. "Включения" лауреатов проходят дистанционно по видеосвязи, как сообщили организаторы, статуэтки Глобусов будут доставлены победителям позднее.
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кино и сериалы, новости культуры, золотой глобус, сша, в мире

Сериал "Ход королевы" завоевал "Золотой глобус" как "Лучший мини-сериал"

06:36 01.03.2021 (обновлено: 10:23 01.03.2021)
 
© Wonderful Films (2020)Кадр из сериала "Ход королевы"
Кадр из сериала Ход королевы - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Wonderful Films (2020)
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Лучшим коротким сериалом по версии "Золотого глобуса" стал "Ход королевы", 78-ая церемония вручения награды транслируется в прямом эфире на канале NBC.
В категории "Мини-сериалы" на "Золотой глобус" также были номинированы "Нормальные люди", "Отыграть назад", "Голос перемен" и "Неортодоксальная".
"Золотой глобус" за главную женскую роль в этом жанре завоевала исполнительница главной роли в "Ходе королевы" Аня Тейлор-Джой.
78-ая церемония вручения "Золотых глобусов" из-за пандемии коронавируса проходит в полу-виртуальном формате и транслируется сразу с двух площадок – из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. "Включения" лауреатов проходят дистанционно по видеосвязи, как сообщили организаторы, статуэтки Глобусов будут доставлены победителям позднее.
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