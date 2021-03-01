SberCloud приняла участие в первом экосистемном онлайн-хакатоне Сбера
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Компания SberCloud приняла участие в первом экосистемном онлайн-хакатоне Сбера, в рамках которого 60 команд специалистов создавали решения для ИТ-задач, предложенных экспертами банка в рамках 4 треков: SberCloud, SberDevices, Sber AR/VR Lab, HR Sber, сообщает компания.
Хакатон организован с целью создания новых продуктов и сервисов для экосистемы Сбера, которой пользуются как сотрудники, так и клиенты банка.
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Победители разделили между собой призовой фонд в 1миллион рублей, а также получили призы от партнеров хакатона.
Призерами трека SberCloud стали команды "Чёрный лебедь" и Ad Astra. Задачей этого трека было создание мобильного приложения для удобного мониторинга использования ресурсов облачной платформы SberCloud.Advanced клиентами компании.
"В треке SberCloud приняло участие 16 команд из разных регионов России. Это говорит о реальном интересе молодых разработчиков к облачным технологиям в целом и нашей платформе SberCloud.Advanced в частности. Именно для SberCloud.Advanced в рамках хакатона создавалось мобильное приложении мониторинга ресурсов. Несмотря на то, что задача была ограничена жесткими рамками, участники проявили незаурядную креативность. Мы очень довольны результатами SberCode, уровнем его участников и планируем в дальнейшем принимать участие в экосистемных хакатонах Сбера", - приводится в сообщении комментарий заместителя генерального директора по информационным технологиям SberCloud, члена жюри SberCode Федора Прохорова.