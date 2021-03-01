https://ria.ru/20210301/sber-1599466073.html

SberCloud приняла участие в первом экосистемном онлайн-хакатоне Сбера

SberCloud приняла участие в первом экосистемном онлайн-хакатоне Сбера

Компания SberCloud приняла участие в первом экосистемном онлайн-хакатоне Сбера, в рамках которого 60 команд специалистов создавали решения для ИТ-задач,... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T17:01

2021-03-01T17:01

2021-03-01T17:01

сбер

технологии

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Компания SberCloud приняла участие в первом экосистемном онлайн-хакатоне Сбера, в рамках которого 60 команд специалистов создавали решения для ИТ-задач, предложенных экспертами банка в рамках 4 треков: SberCloud, SberDevices, Sber AR/VR Lab, HR Sber, сообщает компания.Хакатон организован с целью создания новых продуктов и сервисов для экосистемы Сбера, которой пользуются как сотрудники, так и клиенты банка.Победители разделили между собой призовой фонд в 1миллион рублей, а также получили призы от партнеров хакатона. Призерами трека SberCloud стали команды "Чёрный лебедь" и Ad Astra. Задачей этого трека было создание мобильного приложения для удобного мониторинга использования ресурсов облачной платформы SberCloud.Advanced клиентами компании.

https://ria.ru/20201204/sber-1587637334.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, технологии, новости компаний - экономика