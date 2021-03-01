https://ria.ru/20210301/sarkozi-1599454620.html
Саркози получил реальный срок по делу о коррупции
Саркози получил реальный срок по делу о коррупции
Суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к трем годам тюрьмы по "делу о прослушке", два из них — условно. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T16:05
2021-03-01T16:05
2021-03-01T17:07
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ПАРИЖ, 1 мар — РИА Новости, Людмила Орищенко. Суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к трем годам тюрьмы по "делу о прослушке", два из них — условно.Его признали виновным в коррупции и торговле влиянием, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Он стал первым экс-главой республики, получившим реальный срок.Прокуратура просила два реальных и два условных года. Бывший французский лидер покинул здание суда без комментариев.Следствие установило, что Саркози пытался подкупить сотрудника кассационного суда, чтобы выведать информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании в 2007 году наследницей компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.Уликами стали записи телефонных разговоров, которые сделала финансовая разведка Tracfin. Разбирательство стартовало в 2020-м. Саркози все обвинения отвергает. Сейчас против него расследуют еще одно дело — о незаконном получении средств от ливийского руководителя Муаммара Каддафи.
https://ria.ru/20201128/frantsiya-1586595941.html
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франция, париж, николя саркози, в мире
ПАРИЖ, 1 мар — РИА Новости, Людмила Орищенко.
Суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози
к трем годам тюрьмы по "делу о прослушке", два из них — условно.
Его признали виновным в коррупции и торговле влиянием, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Он стал первым экс-главой республики, получившим реальный срок.
Прокуратура просила два реальных и два условных года.
Бывший французский лидер покинул здание суда без комментариев.
Следствие установило, что Саркози пытался подкупить сотрудника кассационного суда, чтобы выведать информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании в 2007 году наследницей компании L'Oreal
Лилиан Беттанкур.
Уликами стали записи телефонных разговоров, которые сделала финансовая разведка Tracfin. Разбирательство стартовало в 2020-м. Саркози все обвинения отвергает.
Сейчас против него расследуют еще одно дело — о незаконном получении средств от ливийского руководителя Муаммара Каддафи.