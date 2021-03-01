https://ria.ru/20210301/sarkozi-1599453277.html

Суд в Париже признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием

Суд в Париже признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием

Суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием в рамках так называемого "дела о прослушке" и приговорил... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T15:59

2021-03-01T15:59

2021-03-01T16:11

в мире

франция

париж

николя саркози

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ПАРИЖ, 1 мар – РИА Новости, Людмила Орищенко. Суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием в рамках так называемого "дела о прослушке" и приговорил его к трём годам тюрьмы, два из которых условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Рассмотрение так называемого "дела о прослушке", которое относится к 2014 году, проходило с конца ноября по начало декабря прошлого года. Финансовая прокуратура требовала приговорить 66 –летнего политика к четырем годам тюремного заключения, два из которых условно. Бывший президент Франции неоднократно опровергал выдвинутые против него обвинения. В ходе процесса он заявил, что никогда не совершал ни малейшего коррупционного деяния и никогда не пользовался своим служебным положением.

https://radiosputnik.ria.ru/20201208/sarkozi-1588304312.html

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в мире, франция, париж, николя саркози