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Суд в Париже признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием
Суд в Париже признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием
Суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием в рамках так называемого "дела о прослушке" и приговорил... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T15:59
2021-03-01T16:11
в мире
франция
париж
николя саркози
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ПАРИЖ, 1 мар – РИА Новости, Людмила Орищенко. Суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием в рамках так называемого "дела о прослушке" и приговорил его к трём годам тюрьмы, два из которых условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Рассмотрение так называемого "дела о прослушке", которое относится к 2014 году, проходило с конца ноября по начало декабря прошлого года. Финансовая прокуратура требовала приговорить 66 –летнего политика к четырем годам тюремного заключения, два из которых условно. Бывший президент Франции неоднократно опровергал выдвинутые против него обвинения. В ходе процесса он заявил, что никогда не совершал ни малейшего коррупционного деяния и никогда не пользовался своим служебным положением.
https://radiosputnik.ria.ru/20201208/sarkozi-1588304312.html
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в мире, франция, париж, николя саркози

Суд в Париже признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием

15:59 01.03.2021 (обновлено: 16:11 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкс-президент Франции Николя Саркози на XI Гайдаровском форуме в Москве
Экс-президент Франции Николя Саркози на XI Гайдаровском форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПАРИЖ, 1 мар – РИА Новости, Людмила Орищенко. Суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием в рамках так называемого "дела о прослушке" и приговорил его к трём годам тюрьмы, два из которых условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Рассмотрение так называемого "дела о прослушке", которое относится к 2014 году, проходило с конца ноября по начало декабря прошлого года. Финансовая прокуратура требовала приговорить 66 –летнего политика к четырем годам тюремного заключения, два из которых условно. Бывший президент Франции неоднократно опровергал выдвинутые против него обвинения. В ходе процесса он заявил, что никогда не совершал ни малейшего коррупционного деяния и никогда не пользовался своим служебным положением.
Бывший президент Франции Николя Саркози в здании суда - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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