https://ria.ru/20210301/sarkozi--1599483503.html

Саркози получил тюремный срок, но пока не сядет

Саркози получил тюремный срок, но пока не сядет

Впервые в истории Франции бывший глава государства получил реальный тюремный срок. Исправительный суд Парижа в понедельник приговорил Николя Саркози к трем... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T18:38

2021-03-01T18:38

2021-03-01T19:02

франсуа олланд

жак ширак

николя саркози

в мире

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Впервые в истории Франции бывший глава государства получил реальный тюремный срок. Исправительный суд Парижа в понедельник приговорил Николя Саркози к трем годам лишения свободы (из них два года условно) по делу о коррупции и злоупотреблении служебным положением. Его предшественника Жака Ширака в 2011-м признали виновным в растрате и злоупотреблении доверием, но дали лишь два года условно. Впрочем, за решеткой Саркози пока не окажется.Электронный браслет Суд признал 23-го президента Франции виновным в коррупционном сговоре с целью вмешательства в расследование Кассационного суда по другому делу — о финансировании избирательной кампании 2007 года. Однако прокуратура не запрашивала ордера на незамедлительное заключение под стражу. Ожидается, что в ближайшее время защита подаст апелляцию.Кроме того, согласно судебной практике, реальный срок в подобных делах, как правило, заменяют на домашний арест с ношением электронного браслета.Сторонники Саркози считают суд политическим: приговор сделает практически невозможным его возвращение в политику и тем более участие в президентских выборах 2022 года.После поражения в 2012-м Саркози постоянно находился под сильным юридическим давлением, на него открыли десятки дел. До этого ему удавалось выбраться сухим из воды.Дело о прослушкеСледователи, получившие разрешение на прослушку телефонов экс-президента, обратили внимание на переговоры адвоката Саркози Тьери Эрзога с неким Полем Бисмутом. Выяснилось, что за вымышленным именем скрывался сам Саркози.По данным следствия, Саркози через Эрзога пообещал помочь высокопоставленному судье Кассационного суда Жильберу Азиберу получить выгодную должность в княжестве Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования по президентским выборам.Саркози отверг все обвинения: "Я никогда не совершал никаких коррупционных действий. Никогда".Эрзог и Азибер также отрицали какой-либо коррупционный сговор, тем более что должность в Монако Азибер так и не получил. Защита обвиняемых утверждала, что на прослушке зафиксировали просто "болтовню".Гарант конституцииИзучив обстоятельства дела, суд признал Саркози и его коллег виновными, все трое получили одинаковые сроки: три года тюрьмы, из них два условно.По словам огласившей приговор судьи Кристин Мэ, совершенные Саркози деяния носят особенно тяжелый характер, поскольку речь идет об экс-президенте. "Николя Саркози воспользовался своим статусом, дипломатическими и политическими связями, чтобы вознаградить представителя судебной власти", — сказала Мэ.Саркози, сам адвокат, прекрасно осведомлен об этических обязательствах в профессии, продолжала она. Будучи главой государства, он должен был гарантировать независимость судебной системы, однако в личных интересах подтолкнул судью к нарушению профессиональной тайны.На то, чтобы обжаловать вердикт в вышестоящей инстанции, у адвокатов Саркози есть десять дней.Суды только начинаютсяМежду тем неприятности для экс-президента только начинаются. Через две недели в Париже стартуют слушания по "делу Bybmalion", связанному с финансированием избирательной кампании — 2012.По данным следствия, действуя через PR-агентство Bybmalion, штаб Саркози использовал фальшивые счета, чтобы скрыть превышение расходов.Еще одно расследование открыла Национальная финансовая прокуратура. Дело связано с Россией и консалтинговой деятельностью бывшего президента. В частности, с его связями со страховой компанией "РЕСО-Гарантия", среди акционеров которой — французское объединение "Axa", крупный клиент юрфирмы Realyze, принадлежащей Саркози.По информации французских СМИ, контракт Саркози с российской компанией — это три миллиона евро на несколько лет. Следствие подозревает, что бывший глава государства мог участвовать в потенциально преступной лоббистской деятельности.А политическая карьера, видимо, закончиласьПодавляющее большинство политических наблюдателей считают, что приговор с реальным сроком ставит крест на надеждах Саркози вернуться в политику. И дело даже не в праве избираться, а в мощном ударе по репутации.Сам Саркози после проигрыша Франсуа Олланду заявил об уходе из политики и никогда не говорил о возможном возвращении, ограничиваясь общими фразами. Однако правые — его политическая семья — в последние годы переживают кризис. У них нет сильного лидера, способного повести за собой.Саркози по-прежнему остается своего рода опекуном правого фланга: для консультаций к нему в гости частенько наведываются политики, по слухам — даже некоторые министры действующего правительства.Многие соратники надеялись, что именно бывший президент, который до сих популярен, приведет в порядок партию. Но Саркози, очевидно, не до этого: ему бы привести в порядок свои дела — особенно судебные.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франсуа олланд, жак ширак, николя саркози, в мире