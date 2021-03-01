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Слуцкий оценил положение России на европейских парламентских площадках
Слуцкий оценил положение России на европейских парламентских площадках
На парламентских площадках европейских организаций противостояние с РФ доведено до абсурда, сообщил в понедельник глава комитета ГД по международным делам... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T17:18
2021-03-01T17:21
россия
леонид слуцкий
госдума рф
евросоюз
парламентская ассамблея совета европы
в мире
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. На парламентских площадках европейских организаций противостояние с РФ доведено до абсурда, сообщил в понедельник глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в ходе круглого стола "25 лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация"."Всем известно, что когда с теми или иными международными организациями отношения не совсем так конструктивные, то на площадке парламентских ассамблей этих организаций, парламентского измерения этих организаций, будь то Совет Европы, Евросоюз, НАТО, ОБСЕ, у нас это противостояние доведено просто до абсурда", - рассказал он.Он добавил, что на площадке ПАСЕ "гораздо меньше конструктива, которого и на площадке Комитета министров достаточно дозированное количество"."То, что при нашем отсутствии нас гораздо легче маргинализировать, демонизировать образ России, нежели в нашем присутствии, последний год это также показал", - отметил Слуцкий.По его словам, очень сложно "быть толерантными" на площадке ПАСЕ, но "возможности у наших оппонентов демонизировать образ России, как-то искажать российские реалии, на порядок… меньше".
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россия, леонид слуцкий, госдума рф, евросоюз, парламентская ассамблея совета европы, в мире

Слуцкий оценил положение России на европейских парламентских площадках

17:18 01.03.2021 (обновлено: 17:21 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. На парламентских площадках европейских организаций противостояние с РФ доведено до абсурда, сообщил в понедельник глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в ходе круглого стола "25 лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация".
"Всем известно, что когда с теми или иными международными организациями отношения не совсем так конструктивные, то на площадке парламентских ассамблей этих организаций, парламентского измерения этих организаций, будь то Совет Европы, Евросоюз, НАТО, ОБСЕ, у нас это противостояние доведено просто до абсурда", - рассказал он.
Он добавил, что на площадке ПАСЕ "гораздо меньше конструктива, которого и на площадке Комитета министров достаточно дозированное количество".
"То, что при нашем отсутствии нас гораздо легче маргинализировать, демонизировать образ России, нежели в нашем присутствии, последний год это также показал", - отметил Слуцкий.
По его словам, очень сложно "быть толерантными" на площадке ПАСЕ, но "возможности у наших оппонентов демонизировать образ России, как-то искажать российские реалии, на порядок… меньше".
Заседание ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 15:35
Володин сообщил об укреплении позиций России в ПАСЕ
 
РоссияЛеонид СлуцкийГосдума РФЕвросоюзПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
 
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