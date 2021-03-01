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https://ria.ru/20210301/reyting-1599372286.html
На Украине объяснили падение рейтинга Зеленского
На Украине объяснили падение рейтинга Зеленского
Рейтинг президента Владимира Зеленского обвалился на фоне того, что избиратели не увидели в его действиях реальных отличий от политики предшественников, такое... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T07:13
2021-03-01T11:26
петр порошенко
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Рейтинг президента Владимира Зеленского обвалился на фоне того, что избиратели не увидели в его действиях реальных отличий от политики предшественников, такое мнение в своей колонке для портала "Главред" высказал украинский политический эксперт и экономист Андрей Головачев.По мнению Головачева, настоящий рейтинг у политика появляется тогда, когда он начинает заниматься практической деятельностью, а общество спустя некоторое время оценивает его действия."Какой мог быть рейтинг у Зеленского на момент, когда он заявил, что идет на выборы? Ответ: никакой! Никакой, потому что он не занимался политической деятельностью, а просто веселил народ и снял одну политическую утопию", — отметил эксперт.Он заявил, что 73 процента голосов избирателей, полученные Зеленским на президентских выборах, "все что угодно, но не политический рейтинг". Головачев указал, что по прошествии полутора лет общество убедилось, что Зеленский ничем не лучше "тимошенок", "порошенок" и прочих. "И вот тогда у него, действительно, появился реальный рейтинг. И он вышел на уровень остальных политиков. По-другому и быть не могло, потому что Зеленский отказался делать реформы, бороться с коррупцией и быстро вписался в систему, став ее частью", — заключил эксперт.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24 процента) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Петр Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22 процента. Уже в декабре 2020 года, по данным социологической группы "Рейтинг", Зеленского на президентских выборах снова поддержали бы только 27 процентов потенциальных избирателей.
https://ria.ru/20210213/reyting-1597382286.html
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петр порошенко, владимир зеленский, украина, в мире

На Украине объяснили падение рейтинга Зеленского

07:13 01.03.2021 (обновлено: 11:26 01.03.2021)
 
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Рейтинг президента Владимира Зеленского обвалился на фоне того, что избиратели не увидели в его действиях реальных отличий от политики предшественников, такое мнение в своей колонке для портала "Главред" высказал украинский политический эксперт и экономист Андрей Головачев.
По мнению Головачева, настоящий рейтинг у политика появляется тогда, когда он начинает заниматься практической деятельностью, а общество спустя некоторое время оценивает его действия.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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В офисе Зеленского прокомментировали падение рейтинга президента
"Какой мог быть рейтинг у Зеленского на момент, когда он заявил, что идет на выборы? Ответ: никакой! Никакой, потому что он не занимался политической деятельностью, а просто веселил народ и снял одну политическую утопию", — отметил эксперт.
Он заявил, что 73 процента голосов избирателей, полученные Зеленским на президентских выборах, "все что угодно, но не политический рейтинг". Головачев указал, что по прошествии полутора лет общество убедилось, что Зеленский ничем не лучше "тимошенок", "порошенок" и прочих.
"И вот тогда у него, действительно, появился реальный рейтинг. И он вышел на уровень остальных политиков. По-другому и быть не могло, потому что Зеленский отказался делать реформы, бороться с коррупцией и быстро вписался в систему, став ее частью", — заключил эксперт.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24 процента) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Петр Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22 процента. Уже в декабре 2020 года, по данным социологической группы "Рейтинг", Зеленского на президентских выборах снова поддержали бы только 27 процентов потенциальных избирателей.
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