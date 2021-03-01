https://ria.ru/20210301/putin-1599411742.html

В Кремле заявили, что Путин открыт к диалогу и урегулированию разногласий

В Кремле заявили, что Путин открыт к диалогу и урегулированию разногласий

Президент России Владимир Путин открыт к диалогу и урегулированию самых сложных разногласий в ходе общения с коллегами из других стран, включая США, заявил... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T12:40

2021-03-01T12:40

2021-03-01T12:53

михаил горбачев

джо байден

дмитрий песков

в мире

россия

владимир путин

сша

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыт к диалогу и урегулированию самых сложных разногласий в ходе общения с коллегами из других стран, включая США, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Президент Путин неоднократно говорил о своей готовности настолько динамично восстанавливать и развивать наши отношения, насколько к этому будет готова американская сторона. Пока уровень готовности разный, но Путин был, есть и остается открытым к диалогу со всеми странами мира, в том числе и США, и открыт к тому, чтобы даже самые острые разногласия регулировать в ходе общения. Не все страны пока имеют аналогичную политическую волю", - сказал он, комментируя вопрос о возможности проведения личной встречи двух президентов.Еще в январе в интервью РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев заявлял о том, что с приходом Джо Байдена на пост президента США России "стоило бы возобновить свое предложение" с тем, чтобы страны подтвердили формулу о недопустимости ядерной войны, которая закреплена в заявлении по итогам советского-американского саммита в Женеве. В канун своего 90-летия бывший советский лидер повторил эту идею, отметив, что сейчас необходимо "всем миром взяться за ядерную проблему".

https://ria.ru/20210301/telemost-1599410449.html

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сша

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михаил горбачев, джо байден, дмитрий песков, в мире, россия, владимир путин, сша