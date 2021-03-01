https://ria.ru/20210301/protesty-1599424580.html
Противники Пашиняна ворвались в префектуру центрального района Еревана
Противники Пашиняна ворвались в префектуру центрального района Еревана
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна после визита в правительственное здание ворвались в префектуру центрального района Еревана. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T13:35
2021-03-01T13:35
2021-03-01T15:08
никол пашинян
ереван
в мире
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ЕРЕВАН, 1 мар — РИА Новости. Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна после визита в правительственное здание ворвались в префектуру центрального района Еревана.Как сообщил корреспондент РИА Новости, протестующие призвали сотрудников не ходить на митинг сторонников Пашиняна.Оппозиционеры прошли по коридорам, скандируя "Армения без Никола" и "Нация, армия, победа". Акция продлилась несколько минут.До этого они агитировали в офисах нескольких министерств.На вечер понедельника в Ереване запланированы два митинга. Оппозиция соберется на проспекте Баграмяна напротив здания парламента в 17:00 мск, сторонники премьера Армении Пашиняна — в 17:30 мск на площади Республики.Политический кризис в АрменииОчередные акции протеста прошли в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже Пашинян сказал, что его дезинформировали.По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Он также подготовил указ об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна, однако президент Армен Саркисян отказался его подписывать.Премьер-министр направил в администрацию президента повторное обращение. Правящая парламентская фракция "Мой шаг" пригрозила Саркисяну импичментом. Совбез рекомендовал президенту уволить Гаспаряна.Вооруженные силы Армении в ответ потребовали ухода самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
https://ria.ru/20210301/armeniya-1599381542.html
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никол пашинян, ереван, в мире
ЕРЕВАН, 1 мар — РИА Новости.
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна
после визита в правительственное здание ворвались в префектуру центрального района Еревана.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, протестующие призвали сотрудников не ходить на митинг сторонников Пашиняна.
Оппозиционеры прошли по коридорам, скандируя "Армения без Никола" и "Нация, армия, победа". Акция продлилась несколько минут.
До этого они агитировали в офисах нескольких министерств.
На вечер понедельника в Ереване
запланированы два митинга. Оппозиция соберется на проспекте Баграмяна напротив здания парламента в 17:00 мск, сторонники премьера Армении
Пашиняна — в 17:30 мск на площади Республики.
Политический кризис в Армении
Очередные акции протеста прошли в Ереване
после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе
. Позже Пашинян сказал, что его дезинформировали.
По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Он также подготовил указ об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна, однако президент Армен Саркисян
отказался его подписывать.
Премьер-министр направил в администрацию президента повторное обращение. Правящая парламентская фракция "Мой шаг" пригрозила Саркисяну импичментом. Совбез рекомендовал президенту уволить Гаспаряна.
Вооруженные силы Армении в ответ потребовали ухода самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.