https://ria.ru/20210301/proryv-1599379236.html

На Ямале проверят инцидент с порывом трубопровода на месторождении нефти

На Ямале проверят инцидент с порывом трубопровода на месторождении нефти

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа организовала проверку после порыва трубопровода на Спорышевском месторождении, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T09:21

2021-03-01T09:21

2021-03-01T09:21

газпромнефть

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

газпром нефть

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 мар - РИА Новости. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа организовала проверку после порыва трубопровода на Спорышевском месторождении, сообщил РИА Новости представитель ведомства."Прокуратурой автономного округа по данному факту незамедлительно организована проверка. Итоги будут освещены в СМИ", - сказал собеседник агентства.Порыв трубопровода произошел на Спорышевском нефтяном месторождении в ЯНАО в воскресенье. Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, это привело к разливу на 500 квадратных метрах, но в водоемы ничего не попало. Из-за аварии транспортировка продолжилась по резервной ветке.В пресс-службе компании "Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз" в свою очередь уточняли, что на внутрипромысловом трубопроводе месторождения произошел выход скважинной жидкости, содержание воды в которой превышает 95%. В результате инцидента никто не пострадал. Земли лесного фонда, водоемы в месте, где произошел порыв, отсутствуют. Ожидалось, что замена поврежденного фрагмента трубопровода завершится в течение суток."Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" ("Газпромнефть-ННГ") - дочернее предприятие "Газпром нефти", которое занимается добычей нефти и газа в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономным округах. Предприятие разрабатывает более 30 месторождений, в том числе и Спорышевское.

https://ria.ru/20201228/pozhar-1591266376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газпромнефть, ямало-ненецкий автономный округ (янао), газпром нефть, происшествия