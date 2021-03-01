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На Ямале проверят инцидент с порывом трубопровода на месторождении нефти
На Ямале проверят инцидент с порывом трубопровода на месторождении нефти
Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа организовала проверку после порыва трубопровода на Спорышевском месторождении, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T09:21
2021-03-01T09:21
газпромнефть
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
газпром нефть
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 мар - РИА Новости. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа организовала проверку после порыва трубопровода на Спорышевском месторождении, сообщил РИА Новости представитель ведомства."Прокуратурой автономного округа по данному факту незамедлительно организована проверка. Итоги будут освещены в СМИ", - сказал собеседник агентства.Порыв трубопровода произошел на Спорышевском нефтяном месторождении в ЯНАО в воскресенье. Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, это привело к разливу на 500 квадратных метрах, но в водоемы ничего не попало. Из-за аварии транспортировка продолжилась по резервной ветке.В пресс-службе компании "Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз" в свою очередь уточняли, что на внутрипромысловом трубопроводе месторождения произошел выход скважинной жидкости, содержание воды в которой превышает 95%. В результате инцидента никто не пострадал. Земли лесного фонда, водоемы в месте, где произошел порыв, отсутствуют. Ожидалось, что замена поврежденного фрагмента трубопровода завершится в течение суток."Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" ("Газпромнефть-ННГ") - дочернее предприятие "Газпром нефти", которое занимается добычей нефти и газа в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономным округах. Предприятие разрабатывает более 30 месторождений, в том числе и Спорышевское.
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газпромнефть, ямало-ненецкий автономный округ (янао), газпром нефть, происшествия

На Ямале проверят инцидент с порывом трубопровода на месторождении нефти

09:21 01.03.2021
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 мар - РИА Новости. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа организовала проверку после порыва трубопровода на Спорышевском месторождении, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
"Прокуратурой автономного округа по данному факту незамедлительно организована проверка. Итоги будут освещены в СМИ", - сказал собеседник агентства.
Порыв трубопровода произошел на Спорышевском нефтяном месторождении в ЯНАО в воскресенье. Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, это привело к разливу на 500 квадратных метрах, но в водоемы ничего не попало. Из-за аварии транспортировка продолжилась по резервной ветке.
В пресс-службе компании "Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз" в свою очередь уточняли, что на внутрипромысловом трубопроводе месторождения произошел выход скважинной жидкости, содержание воды в которой превышает 95%. В результате инцидента никто не пострадал. Земли лесного фонда, водоемы в месте, где произошел порыв, отсутствуют. Ожидалось, что замена поврежденного фрагмента трубопровода завершится в течение суток.
"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" ("Газпромнефть-ННГ") - дочернее предприятие "Газпром нефти", которое занимается добычей нефти и газа в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономным округах. Предприятие разрабатывает более 30 месторождений, в том числе и Спорышевское.
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ГазпромнефтьЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Газпром нефтьПроисшествия
 
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