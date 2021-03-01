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Спецдокладчик ООН призвала США ввести санкции против саудовского принца
Спецдокладчик ООН призвала США ввести санкции против саудовского принца
Спецдокладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях Аньес Калламар заявила, что призвала США ввести санкции в отношении Мохаммеда бен Салмана за его причастность... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T19:21
2021-03-01T19:43
джамаль хашукджи
гибель журналиста джамаля хашукджи
мухаммед бен сальман
саудовская аравия
оон
сша
в мире
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ЖЕНЕВА, 1 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецдокладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях Аньес Калламар заявила, что призвала США ввести санкции в отношении Мохаммеда бен Салмана за его причастность к убийству журналиста Джамаля Хашукджи."Еще один повод для разочарования, который, возможно, самый важный, заключается в том, что до сих пор правительство США не заявило о действиях, основывающихся на выявленной связи и ответственности принца Мохаммеда бен Салмана. В моем понимании это создает большие проблемы, если не опасность - признать чью-то ответственность, но при этом заявить, что мы ничего не будем делать, пожалуйста, продолжайте, как будто мы ничего не заявляли. Это крайне опасно для США… И я призываю США действовать в соответствии с их публичными изысканиями и ввести санкции в отношении принца Мохаммеда бен Салмана", - сказала Калламар на пресс-конференции, комментируя доклад США по расследованию убийства Хашукджи.Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210301/khashukdzhi-1599388192.html
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джамаль хашукджи, гибель журналиста джамаля хашукджи, мухаммед бен сальман, саудовская аравия, оон, сша, в мире

Спецдокладчик ООН призвала США ввести санкции против саудовского принца

19:21 01.03.2021 (обновлено: 19:43 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМинистр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ЖЕНЕВА, 1 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецдокладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях Аньес Калламар заявила, что призвала США ввести санкции в отношении Мохаммеда бен Салмана за его причастность к убийству журналиста Джамаля Хашукджи.
"Еще один повод для разочарования, который, возможно, самый важный, заключается в том, что до сих пор правительство США не заявило о действиях, основывающихся на выявленной связи и ответственности принца Мохаммеда бен Салмана. В моем понимании это создает большие проблемы, если не опасность - признать чью-то ответственность, но при этом заявить, что мы ничего не будем делать, пожалуйста, продолжайте, как будто мы ничего не заявляли. Это крайне опасно для США… И я призываю США действовать в соответствии с их публичными изысканиями и ввести санкции в отношении принца Мохаммеда бен Салмана", - сказала Калламар на пресс-конференции, комментируя доклад США по расследованию убийства Хашукджи.
Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.
Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 10:23
СМИ заметили исчезновение фамилий из доклада США об убийстве Хашукджи
 
Джамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиМухаммед бен СальманСаудовская АравияООНСШАВ мире
 
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