https://ria.ru/20210301/prichina-1599402699.html

СК назвал причину убийства семьи под Нижним Новгородом

СК назвал причину убийства семьи под Нижним Новгородом

Подозреваемый в убийстве семьи в поселке под Нижним Новгородом совершил преступление из корыстных побуждений, похитив крупную сумму денег и ценности, сообщает... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T11:54

2021-03-01T11:54

2021-03-01T11:54

убийство семьи в нижегородской области

следственный комитет россии (ск рф)

владимирская область

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве семьи в поселке под Нижним Новгородом совершил преступление из корыстных побуждений, похитив крупную сумму денег и ценности, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, 28 февраля подозреваемый, работавший подсобным рабочим в домовладении, расположенном в поселке Кудьма, из корыстных побуждений напал с ножом в гараже на 64-летнего пенсионера, затем в доме на его 63-летнюю жену. Также он убил их 41-летнюю невестку и ее 5-летнего сына, и, похитив крупную сумму денег и ценности, скрылся с места преступления.В тот же день 14-летняя девочка, находившаяся на занятиях, не смогла дозвониться домой до родственников, связалась по телефону с отцом, который находился в другом регионе. Именно он и попросил соседа сходить домой. Обнаружив, что у соседей произошла трагедия, тот вызвал правоохранителей.Следователями СК и полицейскими на территории Владимирской области задержан 26-летний мужчина, подозреваемый в совершении этого преступления. Первого марта он доставлен в Нижний Новгород для допроса к следователям СК."Как установили следователи СК, после совершения преступления подозреваемому помог скрыться его знакомый. С ним также работают следователи СК", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210301/video-1599396220.html

владимирская область

нижегородская область

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убийство семьи в нижегородской области, следственный комитет россии (ск рф), владимирская область, нижегородская область, происшествия