https://ria.ru/20210301/prichina-1599402699.html
СК назвал причину убийства семьи под Нижним Новгородом
СК назвал причину убийства семьи под Нижним Новгородом
Подозреваемый в убийстве семьи в поселке под Нижним Новгородом совершил преступление из корыстных побуждений, похитив крупную сумму денег и ценности, сообщает... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T11:54
2021-03-01T11:54
2021-03-01T11:54
убийство семьи в нижегородской области
следственный комитет россии (ск рф)
владимирская область
нижегородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве семьи в поселке под Нижним Новгородом совершил преступление из корыстных побуждений, похитив крупную сумму денег и ценности, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, 28 февраля подозреваемый, работавший подсобным рабочим в домовладении, расположенном в поселке Кудьма, из корыстных побуждений напал с ножом в гараже на 64-летнего пенсионера, затем в доме на его 63-летнюю жену. Также он убил их 41-летнюю невестку и ее 5-летнего сына, и, похитив крупную сумму денег и ценности, скрылся с места преступления.В тот же день 14-летняя девочка, находившаяся на занятиях, не смогла дозвониться домой до родственников, связалась по телефону с отцом, который находился в другом регионе. Именно он и попросил соседа сходить домой. Обнаружив, что у соседей произошла трагедия, тот вызвал правоохранителей.Следователями СК и полицейскими на территории Владимирской области задержан 26-летний мужчина, подозреваемый в совершении этого преступления. Первого марта он доставлен в Нижний Новгород для допроса к следователям СК."Как установили следователи СК, после совершения преступления подозреваемому помог скрыться его знакомый. С ним также работают следователи СК", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20210301/video-1599396220.html
владимирская область
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
убийство семьи в нижегородской области, следственный комитет россии (ск рф), владимирская область, нижегородская область, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости.
Подозреваемый в убийстве семьи в поселке под Нижним Новгородом
совершил преступление из корыстных побуждений, похитив крупную сумму денег и ценности, сообщает следственное управление СК РФ
по Нижегородской области
.
По версии следствия, 28 февраля подозреваемый, работавший подсобным рабочим в домовладении, расположенном в поселке Кудьма, из корыстных побуждений напал с ножом в гараже на 64-летнего пенсионера, затем в доме на его 63-летнюю жену. Также он убил их 41-летнюю невестку и ее 5-летнего сына, и, похитив крупную сумму денег и ценности, скрылся с места преступления.
В тот же день 14-летняя девочка, находившаяся на занятиях, не смогла дозвониться домой до родственников, связалась по телефону с отцом, который находился в другом регионе. Именно он и попросил соседа сходить домой. Обнаружив, что у соседей произошла трагедия, тот вызвал правоохранителей.
Следователями СК и полицейскими на территории Владимирской области
задержан 26-летний мужчина, подозреваемый в совершении этого преступления. Первого марта он доставлен в Нижний Новгород для допроса к следователям СК.
"Как установили следователи СК, после совершения преступления подозреваемому помог скрыться его знакомый. С ним также работают следователи СК", - подчеркивается в сообщении.