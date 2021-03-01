Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210301/prichina-1599402699.html
СК назвал причину убийства семьи под Нижним Новгородом
СК назвал причину убийства семьи под Нижним Новгородом
Подозреваемый в убийстве семьи в поселке под Нижним Новгородом совершил преступление из корыстных побуждений, похитив крупную сумму денег и ценности, сообщает... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T11:54
2021-03-01T11:54
убийство семьи в нижегородской области
следственный комитет россии (ск рф)
владимирская область
нижегородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве семьи в поселке под Нижним Новгородом совершил преступление из корыстных побуждений, похитив крупную сумму денег и ценности, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, 28 февраля подозреваемый, работавший подсобным рабочим в домовладении, расположенном в поселке Кудьма, из корыстных побуждений напал с ножом в гараже на 64-летнего пенсионера, затем в доме на его 63-летнюю жену. Также он убил их 41-летнюю невестку и ее 5-летнего сына, и, похитив крупную сумму денег и ценности, скрылся с места преступления.В тот же день 14-летняя девочка, находившаяся на занятиях, не смогла дозвониться домой до родственников, связалась по телефону с отцом, который находился в другом регионе. Именно он и попросил соседа сходить домой. Обнаружив, что у соседей произошла трагедия, тот вызвал правоохранителей.Следователями СК и полицейскими на территории Владимирской области задержан 26-летний мужчина, подозреваемый в совершении этого преступления. Первого марта он доставлен в Нижний Новгород для допроса к следователям СК."Как установили следователи СК, после совершения преступления подозреваемому помог скрыться его знакомый. С ним также работают следователи СК", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20210301/video-1599396220.html
владимирская область
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
убийство семьи в нижегородской области, следственный комитет россии (ск рф), владимирская область, нижегородская область, происшествия

СК назвал причину убийства семьи под Нижним Новгородом

11:54 01.03.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве семьи в поселке под Нижним Новгородом совершил преступление из корыстных побуждений, похитив крупную сумму денег и ценности, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, 28 февраля подозреваемый, работавший подсобным рабочим в домовладении, расположенном в поселке Кудьма, из корыстных побуждений напал с ножом в гараже на 64-летнего пенсионера, затем в доме на его 63-летнюю жену. Также он убил их 41-летнюю невестку и ее 5-летнего сына, и, похитив крупную сумму денег и ценности, скрылся с места преступления.
В тот же день 14-летняя девочка, находившаяся на занятиях, не смогла дозвониться домой до родственников, связалась по телефону с отцом, который находился в другом регионе. Именно он и попросил соседа сходить домой. Обнаружив, что у соседей произошла трагедия, тот вызвал правоохранителей.
Следователями СК и полицейскими на территории Владимирской области задержан 26-летний мужчина, подозреваемый в совершении этого преступления. Первого марта он доставлен в Нижний Новгород для допроса к следователям СК.
"Как установили следователи СК, после совершения преступления подозреваемому помог скрыться его знакомый. С ним также работают следователи СК", - подчеркивается в сообщении.
Кадры СК с места преступления - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 11:15
СК показал видео из дома под Нижним Новгородом, где убили семью
 
Убийство семьи в Нижегородской областиСледственный комитет России (СК РФ)Владимирская областьНижегородская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51В Тверской области произошел пожар в психоневрологическом интернате
05:07В Минобороны рассказали о вакцинации военных "Спутником V"
05:03Москвичи рассказали, отмены каких ограничений по COVID-19 они ждут
05:00SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
04:49Twitter начнет помечать записи с дезинформацией о вакцинах от COVID-19
04:08Foreign Policy раскритиковал финансовую политику Украины
03:58СМИ: США могут ввести антироссийские санкции по Навальному во вторник
03:52Британцы высмеяли слежку за российской подлодкой в Ла-Манше
03:51Мультимедиа Арт Музей стал музеем года по версии фонда Cosmoscow
03:31В Приморье грабитель напал с ножом на пенсионерку
03:21АК-203 станет основным штурмовым оружием индийской армии
03:18Милонов попросил МВД проверить наличие двойного гражданства у Навальной
03:08Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 8 Марта
03:06Матвиенко: IT-гигантов необходимо заставить соблюдать российские законы
02:55Джоли продала подаренную Рузвельту картину Черчилля за $11,5 миллиона
02:54Определен новый облик российской ракеты для полетов на Луну
02:38В США признали красоту российского истребителя Су-35
02:15На Украине подготовились к запуску "Северного потока — 2"
02:11Hyatt Hotels раскритиковали из-за "нацистского" дизайна сцены
02:06Онищенко: ограничения из-за COVID-19 отменяются не для всех
Лента новостейМолния