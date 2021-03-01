https://ria.ru/20210301/priangare-1599374806.html

В Приангарье оштрафовали депутата, устроившего дебош в полиции

В Приангарье оштрафовали депутата, устроившего дебош в полиции

Депутат думы города Киренска, расположенного на севере Иркутской области, попал на видео, когда дебоширил в полиции, его оштрафовали за появление в пьяном виде, РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T08:10

2021-03-01T08:10

2021-03-01T08:10

иркутская область

киренск

происшествия

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ИРКУТСК, 1 мар – РИА Новости. Депутат думы города Киренска, расположенного на севере Иркутской области, попал на видео, когда дебоширил в полиции, его оштрафовали за появление в пьяном виде, сообщил РИА Новости представитель думы Киренска.Депутат думы Киренска Иркутской области, глава комиссии по вопросам законности, прав человека, регламента, мандатам и депутатской этике Дмитрий Клепиков был задержан полицией в состоянии сильного опьянения. В отделении, куда его доставили правоохранители, мужчина устроил дебош, он громко кричал, обзывался и угрожал стражам порядка. Один из понятых снял инцидент на видео и выложил в соцсетях."Такой факт имел место. Ему назначен штраф за появление пьяным в общественном месте. Пока никакого заседания по данному поводу дума не назначала", - сообщил собеседник агентства.Он также уточнил, что Клепиков возглавил комиссию по вопросам законности, прав человека, регламента, мандатам и депутатской этике в соответствии с установленными правилами, "он написал заявление, в какую комиссию хотел бы войти, а депутаты избрали его председателем".

https://ria.ru/20200306/1568226091.html

иркутская область

киренск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутская область, киренск, происшествия