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В Приангарье оштрафовали депутата, устроившего дебош в полиции
В Приангарье оштрафовали депутата, устроившего дебош в полиции
Депутат думы города Киренска, расположенного на севере Иркутской области, попал на видео, когда дебоширил в полиции, его оштрафовали за появление в пьяном виде, РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T08:10
2021-03-01T08:10
иркутская область
киренск
происшествия
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ИРКУТСК, 1 мар – РИА Новости. Депутат думы города Киренска, расположенного на севере Иркутской области, попал на видео, когда дебоширил в полиции, его оштрафовали за появление в пьяном виде, сообщил РИА Новости представитель думы Киренска.Депутат думы Киренска Иркутской области, глава комиссии по вопросам законности, прав человека, регламента, мандатам и депутатской этике Дмитрий Клепиков был задержан полицией в состоянии сильного опьянения. В отделении, куда его доставили правоохранители, мужчина устроил дебош, он громко кричал, обзывался и угрожал стражам порядка. Один из понятых снял инцидент на видео и выложил в соцсетях."Такой факт имел место. Ему назначен штраф за появление пьяным в общественном месте. Пока никакого заседания по данному поводу дума не назначала", - сообщил собеседник агентства.Он также уточнил, что Клепиков возглавил комиссию по вопросам законности, прав человека, регламента, мандатам и депутатской этике в соответствии с установленными правилами, "он написал заявление, в какую комиссию хотел бы войти, а депутаты избрали его председателем".
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иркутская область
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иркутская область, киренск, происшествия

В Приангарье оштрафовали депутата, устроившего дебош в полиции

08:10 01.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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ИРКУТСК, 1 мар – РИА Новости. Депутат думы города Киренска, расположенного на севере Иркутской области, попал на видео, когда дебоширил в полиции, его оштрафовали за появление в пьяном виде, сообщил РИА Новости представитель думы Киренска.
Депутат думы Киренска Иркутской области, глава комиссии по вопросам законности, прав человека, регламента, мандатам и депутатской этике Дмитрий Клепиков был задержан полицией в состоянии сильного опьянения. В отделении, куда его доставили правоохранители, мужчина устроил дебош, он громко кричал, обзывался и угрожал стражам порядка. Один из понятых снял инцидент на видео и выложил в соцсетях.
"Такой факт имел место. Ему назначен штраф за появление пьяным в общественном месте. Пока никакого заседания по данному поводу дума не назначала", - сообщил собеседник агентства.
Он также уточнил, что Клепиков возглавил комиссию по вопросам законности, прав человека, регламента, мандатам и депутатской этике в соответствии с установленными правилами, "он написал заявление, в какую комиссию хотел бы войти, а депутаты избрали его председателем".
Наручники - РИА Новости, 1920, 06.03.2020
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