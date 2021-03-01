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Эксперт рассказала о чувстве превосходства поляков над украинцами
Эксперт рассказала о чувстве превосходства поляков над украинцами
Поляки испытывают комплекс неполноценности перед Западом, который компенсируют чувством превосходства над украинцами. Такое мнение в интервью журналу "Країна"... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T06:14
2021-03-01T06:14
реакция на события на украине
ситуация на украине
евростат
польша
литва
украина
в мире
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Поляки испытывают комплекс неполноценности перед Западом, который компенсируют чувством превосходства над украинцами. Такое мнение в интервью журналу "Країна" высказала преподаватель Варшавского университета, польская исследовательница в области украиноведения Ольга Гнатюк.По ее словам, украинцы считают Польшу одной из привлекательнейших стран, а ее жителей — самым дружелюбным народом. Однако в польской коллективной мысли Украина занимает другое место."Внизу списка", - отметила Гнатюк.Пренебрежительное отношение поляков к украинцам складывалось исторически, добавила она.Гнатюк уверена, что Польша и Украина давно перестали быть союзниками. Некоторые украинцы уже заметили, что некогда братский народ стал относиться к ним, как к людям низшего сорта. Единственным сторонником Киева остается Литва, заметила исследовательница.По данным Евростата, чаще всего украинцы выбирают для заработков Польшу. По словам украинских мигрантов, местные зарплаты кажутся им "космическими", хотя в сопоставлении с местными ценами едва позволяют сводить концы с концами. Как рассказывают "заробитчане", в Польше к ним относятся как к "дешевой рабочей силе", а условия труда в стране "просто ужасные". Поляки же в многочисленных опросах жалуются на незнание украинцами польского языка и конкуренцию за рабочие места.
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реакция на события на украине, ситуация на украине, евростат, польша, литва, украина, в мире

Эксперт рассказала о чувстве превосходства поляков над украинцами

06:14 01.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
Сотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Поляки испытывают комплекс неполноценности перед Западом, который компенсируют чувством превосходства над украинцами. Такое мнение в интервью журналу "Країна" высказала преподаватель Варшавского университета, польская исследовательница в области украиноведения Ольга Гнатюк.
По ее словам, украинцы считают Польшу одной из привлекательнейших стран, а ее жителей — самым дружелюбным народом. Однако в польской коллективной мысли Украина занимает другое место.
"Внизу списка", - отметила Гнатюк.
Пренебрежительное отношение поляков к украинцам складывалось исторически, добавила она.
Гнатюк уверена, что Польша и Украина давно перестали быть союзниками. Некоторые украинцы уже заметили, что некогда братский народ стал относиться к ним, как к людям низшего сорта. Единственным сторонником Киева остается Литва, заметила исследовательница.
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