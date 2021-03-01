https://ria.ru/20210301/prazdniki-1599367925.html

Россиян весной ждут три четырехдневные рабочие недели

Россиян весной ждут три четырехдневные рабочие недели

Короткая рабочая неделя ожидает россиян в связи с праздником 8 марта, еще две четырехдневные рабочие недели придутся на май, напомнили РИА Новости в Роструде. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T03:02

2021-03-01T03:02

2021-03-01T03:26

россия

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

общество

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Короткая рабочая неделя ожидает россиян в связи с праздником 8 марта, еще две четырехдневные рабочие недели придутся на май, напомнили РИА Новости в Роструде.Четырехдневными также будут две первые две рабочие недели мая. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.Ранее в Роструде сообщали, что в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.

https://ria.ru/20210201/chetyrekhdnevka-1595431183.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество