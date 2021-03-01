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Россиян весной ждут три четырехдневные рабочие недели
Россиян весной ждут три четырехдневные рабочие недели
Короткая рабочая неделя ожидает россиян в связи с праздником 8 марта, еще две четырехдневные рабочие недели придутся на май, напомнили РИА Новости в Роструде. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T03:02
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россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Короткая рабочая неделя ожидает россиян в связи с праздником 8 марта, еще две четырехдневные рабочие недели придутся на май, напомнили РИА Новости в Роструде.Четырехдневными также будут две первые две рабочие недели мая. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.Ранее в Роструде сообщали, что в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.
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россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество

Россиян весной ждут три четырехдневные рабочие недели

03:02 01.03.2021 (обновлено: 03:26 01.03.2021)
 
© Pixabay / Pixabay / StartupStockPhotosМужчина за компьютером
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Pixabay / Pixabay / StartupStockPhotos
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Короткая рабочая неделя ожидает россиян в связи с праздником 8 марта, еще две четырехдневные рабочие недели придутся на май, напомнили РИА Новости в Роструде.
"Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до 4 дней", - отметили в ведомстве.
Четырехдневными также будут две первые две рабочие недели мая. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.
Ранее в Роструде сообщали, что в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время интервью представителям СМИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 08:06
Медведев не исключил переход школьников на четырехдневку в будущем
 
РоссияФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Общество
 
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