https://ria.ru/20210301/prazdniki-1599367925.html
Россиян весной ждут три четырехдневные рабочие недели
Россиян весной ждут три четырехдневные рабочие недели
Короткая рабочая неделя ожидает россиян в связи с праздником 8 марта, еще две четырехдневные рабочие недели придутся на май, напомнили РИА Новости в Роструде. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T03:02
2021-03-01T03:02
2021-03-01T03:26
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156276/50/1562765039_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_7fe0fe5a105b74f3df7b3021c7fddcc5.jpg
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Короткая рабочая неделя ожидает россиян в связи с праздником 8 марта, еще две четырехдневные рабочие недели придутся на май, напомнили РИА Новости в Роструде.Четырехдневными также будут две первые две рабочие недели мая. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.Ранее в Роструде сообщали, что в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.
https://ria.ru/20210201/chetyrekhdnevka-1595431183.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156276/50/1562765039_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_eec99ae650b98888c0ee38131ea64c9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество