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Новый постпред США при ООН с нетерпением ждет взаимодействия с Небензей
Новый постпред США при ООН с нетерпением ждет взаимодействия с Небензей
Новый постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд с нетерпением ждет взаимодействия со своим российским коллегой Василием Небензей, считает, что у Москвы и... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T20:59
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россия
василий небензя
оон
сша
в мире
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ООН, 1 мар – РИА Новости. Новый постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд с нетерпением ждет взаимодействия со своим российским коллегой Василием Небензей, считает, что у Москвы и Вашингтона есть как расхождения, так и сферы для совместного сотрудничества."Я встречалась с постпредом России на прошлой неделе, в пятницу. И я с нетерпением жду взаимодействия с ним, с моими коллегами", - сказала Томас-Гринфилд на пресс-конференции."У нас есть расхождения, и большинство знает, в чем они. Но у нас также есть сферы, в которых, как мы надеемся, мы сможем сотрудничать с русскими, в частности, тогда как мы работаем вместе в Совете Безопасности, чтобы нести мир, процветание и безопасность миру", - добавила она.По ее словам, необходимо, чтобы две стороны смогли найти общий язык.
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россия, василий небензя, оон, сша, в мире

Новый постпред США при ООН с нетерпением ждет взаимодействия с Небензей

20:59 01.03.2021 (обновлено: 21:41 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 1 мар – РИА Новости. Новый постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд с нетерпением ждет взаимодействия со своим российским коллегой Василием Небензей, считает, что у Москвы и Вашингтона есть как расхождения, так и сферы для совместного сотрудничества.
"Я встречалась с постпредом России на прошлой неделе, в пятницу. И я с нетерпением жду взаимодействия с ним, с моими коллегами", - сказала Томас-Гринфилд на пресс-конференции.
"У нас есть расхождения, и большинство знает, в чем они. Но у нас также есть сферы, в которых, как мы надеемся, мы сможем сотрудничать с русскими, в частности, тогда как мы работаем вместе в Совете Безопасности, чтобы нести мир, процветание и безопасность миру", - добавила она.
По ее словам, необходимо, чтобы две стороны смогли найти общий язык.
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
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