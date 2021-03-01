https://ria.ru/20210301/postpred-1599515295.html
Новый постпред США при ООН с нетерпением ждет взаимодействия с Небензей
Новый постпред США при ООН с нетерпением ждет взаимодействия с Небензей
Новый постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд с нетерпением ждет взаимодействия со своим российским коллегой Василием Небензей, считает, что у Москвы и... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T20:59
2021-03-01T20:59
2021-03-01T21:41
россия
василий небензя
оон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:222:2774:1782_1920x0_80_0_0_dccd4019f386b0c2735bbce8def6171a.jpg
ООН, 1 мар – РИА Новости. Новый постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд с нетерпением ждет взаимодействия со своим российским коллегой Василием Небензей, считает, что у Москвы и Вашингтона есть как расхождения, так и сферы для совместного сотрудничества."Я встречалась с постпредом России на прошлой неделе, в пятницу. И я с нетерпением жду взаимодействия с ним, с моими коллегами", - сказала Томас-Гринфилд на пресс-конференции."У нас есть расхождения, и большинство знает, в чем они. Но у нас также есть сферы, в которых, как мы надеемся, мы сможем сотрудничать с русскими, в частности, тогда как мы работаем вместе в Совете Безопасности, чтобы нести мир, процветание и безопасность миру", - добавила она.По ее словам, необходимо, чтобы две стороны смогли найти общий язык.
https://radiosputnik.ria.ru/20210225/nebenzya--1599005006.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_2d9a316a89393eda3af2053b087dc08d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, василий небензя, оон, сша, в мире