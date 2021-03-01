https://ria.ru/20210301/postpred-1599515295.html

Новый постпред США при ООН с нетерпением ждет взаимодействия с Небензей

Новый постпред США при ООН с нетерпением ждет взаимодействия с Небензей

Новый постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд с нетерпением ждет взаимодействия со своим российским коллегой Василием Небензей, считает, что у Москвы и... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T20:59

2021-03-01T20:59

2021-03-01T21:41

россия

василий небензя

оон

сша

в мире

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ООН, 1 мар – РИА Новости. Новый постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд с нетерпением ждет взаимодействия со своим российским коллегой Василием Небензей, считает, что у Москвы и Вашингтона есть как расхождения, так и сферы для совместного сотрудничества."Я встречалась с постпредом России на прошлой неделе, в пятницу. И я с нетерпением жду взаимодействия с ним, с моими коллегами", - сказала Томас-Гринфилд на пресс-конференции."У нас есть расхождения, и большинство знает, в чем они. Но у нас также есть сферы, в которых, как мы надеемся, мы сможем сотрудничать с русскими, в частности, тогда как мы работаем вместе в Совете Безопасности, чтобы нести мир, процветание и безопасность миру", - добавила она.По ее словам, необходимо, чтобы две стороны смогли найти общий язык.

https://radiosputnik.ria.ru/20210225/nebenzya--1599005006.html

россия

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россия, василий небензя, оон, сша, в мире