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Россия и Сирия обвинили США в передаче гуманитарной помощи ООН боевикам
Россия и Сирия обвинили США в передаче гуманитарной помощи ООН боевикам
США оказывают давление на ООН, выпрашивая гуманитарную помощь для жителей лагеря Рукбан в Сирии, следует из совместного заявления межведомственных... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T10:06
2021-03-01T10:06
2021-03-01T10:56
война в сирии
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. США оказывают давление на ООН, выпрашивая гуманитарную помощь для жителей лагеря Рукбан в Сирии, следует из совместного заявления межведомственных координационных штабов России и Арабской Республики.Лагерь Рукбан в российско-сирийском заявлении называют американским конвейером по подготовке экстремистов. В документе указано, что США препятствуют его расформированию, что мешает восстановлению суверенитета и мирной жизни в республике. При этом сирийские власти готовы принять всех граждан, содержащихся в Рукбане, и обеспечить им безопасность и достойные условия жизни.Кроме того, Москва и Дамаск обвиняют Вашингтон в нарушении международных норм. "Соединенные Штаты наносят авиационные удары по территории суверенного сирийского государства и продолжают незаконно оккупировать его территории. При этом в контролируемых ими районах страны нет и намека на восстановление безопасной и достойной мирной жизни", — сказано в заявлении.Двадцать шестого февраля США атаковали несколько зданий на сирийско-иракской границе. Россиян об этой операции предупредили за пять минут до ее начала. С точки зрения деконфликтинга это уведомление ничего не дает, подчеркнул глава МИД Сергей Лавров.
https://ria.ru/20210228/voyna-1599333572.html
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