https://ria.ru/20210301/pomosch-1599385564.html

Россия и Сирия обвинили США в передаче гуманитарной помощи ООН боевикам

Россия и Сирия обвинили США в передаче гуманитарной помощи ООН боевикам

США оказывают давление на ООН, выпрашивая гуманитарную помощь для жителей лагеря Рукбан в Сирии, следует из совместного заявления межведомственных... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T10:06

2021-03-01T10:06

2021-03-01T10:56

война в сирии

россия

сирия

оон

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155930/51/1559305138_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_ce024d17a8cfca74f2a1286068763930.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. США оказывают давление на ООН, выпрашивая гуманитарную помощь для жителей лагеря Рукбан в Сирии, следует из совместного заявления межведомственных координационных штабов России и Арабской Республики.Лагерь Рукбан в российско-сирийском заявлении называют американским конвейером по подготовке экстремистов. В документе указано, что США препятствуют его расформированию, что мешает восстановлению суверенитета и мирной жизни в республике. При этом сирийские власти готовы принять всех граждан, содержащихся в Рукбане, и обеспечить им безопасность и достойные условия жизни.Кроме того, Москва и Дамаск обвиняют Вашингтон в нарушении международных норм. "Соединенные Штаты наносят авиационные удары по территории суверенного сирийского государства и продолжают незаконно оккупировать его территории. При этом в контролируемых ими районах страны нет и намека на восстановление безопасной и достойной мирной жизни", — сказано в заявлении.Двадцать шестого февраля США атаковали несколько зданий на сирийско-иракской границе. Россиян об этой операции предупредили за пять минут до ее начала. С точки зрения деконфликтинга это уведомление ничего не дает, подчеркнул глава МИД Сергей Лавров.

https://ria.ru/20210228/voyna-1599333572.html

россия

сирия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сирия, оон, сша, в мире