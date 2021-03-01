https://ria.ru/20210301/polsha-1599451384.html

"Обращайтесь к Путину": поляки высказались о репарациях за Вторую мировую

"Обращайтесь к Путину": поляки высказались о репарациях за Вторую мировую

Читатели польского издания Interia оценили планы заместителя министра культуры, национального наследия и спорта Ярослава Селлина потребовать от России репарации РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T15:48

2021-03-01T15:48

2021-03-01T17:15

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Читатели польского издания Interia оценили планы заместителя министра культуры, национального наследия и спорта Ярослава Селлина потребовать от России репарации за Вторую мировую войну.Ранее посол Германии в Польше Арндт Фрайтаг вон Лорингхофен заявил, что вопрос военных репараций закрыт в политическом плане. Он напомнил, что Берлин выплатил Варшаве два миллиарда евро за Вторую мировую. Селлин не согласился с немецким дипломатом, обосновав это тем, что якобы Советский Союз не выплатил Польше компенсацию, которую получил от Германии."Польское государство осталось в конце списка стран, одариваемых после Второй мировой войны репарациями", — сказал Селлин и заявил, что у Варшавы есть "моральное право" на справедливость. При этом министр признал, что добиться этого будет непросто, но подчеркнул, что Польше следует постоянно поднимать эту тему, а потом "выложить требования на стол".Польские читатели указали на ошибочность позиции Селлина и напомнили о роли СССР в освобождении и сохранении Польши как государства.Так, пользователь Tom отметил, что победителем в войне был Советский Союз, хотя в Варшаве отказываются это признавать. "Не было бы никакой Польши, если бы не те 650 тысяч советских солдат, которые погибли на польской земле, воюя с Гитлером", — написал он.Пользователь напомнил, что после войны Польша получила множество немецких городов и расширила выход к морю. "Сейчас Польша требует компенсаций. Они полагаются победителям, а не проигравшим", — подытожил он. Kawa cukier написал, что Селлин не видит последствий своего заявления. "Раз немцы выплатили репарации СССР, а какая-то часть этих денег должна была пойти в Польшу, на такое требование ФРГ ответит: обращайтесь не к нам, а к Путину", — добавил комментатор. Пользователь 1951jk заявил, что в политическом плане Польша находится в "четвертой лиге".Taka Prawda призвал вернуть Германии полученные после войны земли и только после этого требовать репараций. С ним согласился пользователь Hej, отметив, что треть территории Польши — это земли, до войны находившиеся в составе Германии. "Перестаньте вообще поднимать эту тему <…> Логики никакой", — добавил он.Комментатор под ником Wa, в свою очередь, назвал идею замминистра абсурдной и сравнил ее с требованием компенсации от Стокгольма за Шведский потоп XVII века (вторжение шведских войск в Польшу в 1655-1660 годах. — Прим. ред.). Тема военных репараций за Вторую мировую войну регулярно поднимается польскими политиками. Так, в декабре 2019 года парламент республики принял резолюцию о равной ответственности Германии и СССР за начало Второй мировой. Польша в документе провозглашена "первой жертвой обоих тоталитарных режимов".В феврале прошлого года замглавы польского МИД Павел Яблонский заявил о "безоговорочном" праве страны на российские выплаты за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Яблонского "перестать шаромыжничать".Позднее лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Москва, как и Берлин, обязана выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Экс-президент Польши Лех Валенса назвал заявление Качиньского абсурдным. Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20200204/1564211245.html

https://ria.ru/20200211/1564512835.html

https://ria.ru/20200229/1565574663.html

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