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Исследование показало, что россиянки хотят получить в подарок на 8 марта
Исследование показало, что россиянки хотят получить в подарок на 8 марта
Россиянки в Международный женский день получат от мужчин те подарки, которые хотят - украшения, косметику и подарочные сертификаты, показало исследование... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T06:06
2021-03-01T06:06
россия
международный женский день
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россиянки в Международный женский день получат от мужчин те подарки, которые хотят - украшения, косметику и подарочные сертификаты, показало исследование сервиса для размещения объявлений "Авито", которое имеется в распоряжении РИА Новости.При этом, согласно сообщению компании, большинство мужчин (44%) планируют подарить женщинам косметику и парфюмерию, 28% вручат подарочный сертификат в любимый магазин, еще 27% решили подарить ювелирные украшения."Авито" отмечает, что в этом году в период подготовки к празднику спрос на подарочные сертификаты на площадке вырос на 25%, на ювелирные украшения - на 52%.Некоторые женщины, тем не менее, как отмечает сервис, хотят в Международный женский день получить в подарок поездку за город (17%), путевку (15%) или интересную книгу (10%), нежеланными подарками женщины назвали посуду (7%), алкоголь (2%) и деньги (1%).Большинство респондентов (71%), по данным "Авито", собираются потратить на подарок до 5 тысяч рублей, из них 15% - до 1 тысячи рублей, 35% - от 1 до 3 тысячи рублей, еще 15% опрошенных мужчин планируют купить подарок на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, а 6% мужчин заявили, что готовы потратить более 10 тысяч рублей.
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россия, международный женский день, общество

Исследование показало, что россиянки хотят получить в подарок на 8 марта

06:06 01.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТюльпаны
Тюльпаны - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россиянки в Международный женский день получат от мужчин те подарки, которые хотят - украшения, косметику и подарочные сертификаты, показало исследование сервиса для размещения объявлений "Авито", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Большинство женщин - 38%, рассказали, что хотели бы получить на 8 марта ювелирные украшения, еще 30% желают, чтобы им подарили косметику или парфюмерию. Около 27% участниц опроса предпочитают делать покупки в любимых магазинах сами, поэтому хотят, чтобы им подарили сертификат", - говорится в сообщении.
При этом, согласно сообщению компании, большинство мужчин (44%) планируют подарить женщинам косметику и парфюмерию, 28% вручат подарочный сертификат в любимый магазин, еще 27% решили подарить ювелирные украшения.
"Авито" отмечает, что в этом году в период подготовки к празднику спрос на подарочные сертификаты на площадке вырос на 25%, на ювелирные украшения - на 52%.
Некоторые женщины, тем не менее, как отмечает сервис, хотят в Международный женский день получить в подарок поездку за город (17%), путевку (15%) или интересную книгу (10%), нежеланными подарками женщины назвали посуду (7%), алкоголь (2%) и деньги (1%).
Большинство респондентов (71%), по данным "Авито", собираются потратить на подарок до 5 тысяч рублей, из них 15% - до 1 тысячи рублей, 35% - от 1 до 3 тысячи рублей, еще 15% опрошенных мужчин планируют купить подарок на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, а 6% мужчин заявили, что готовы потратить более 10 тысяч рублей.
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РоссияМеждународный женский деньОбщество
 
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