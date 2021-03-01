https://ria.ru/20210301/pnevmoniya-1599369497.html
Комаровский перечислил симптомы пневмонии
Комаровский перечислил симптомы пневмонии
Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил главные признаки, позволяющие заподозрить развитие пневмонии. Соответствующий пост он опубликовал на своей... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T04:32
2021-03-01T04:32
2021-03-01T04:32
евгений комаровский
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил главные признаки, позволяющие заподозрить развитие пневмонии. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.Главным симптомом заболевания медик назвал кашель. Он также посоветовал обратить внимание на невозможность сделать глубокий вдох, если такая попытка вызывает приступ кашля.Среди других признаков Комаровский перечислил выраженную бледность кожи на фоне других симптомов ОРВИ и одышку при невысокой температуре тела.Кроме того, на развитие воспаления легких указывают любая "простудная болезнь", длящаяся более семи дней, а также не помогающие при высокой температуре парацетамол или ибупрофен, добавил телеведущий."Знание этих признаков необходимо для того, чтобы не тянули с обращением за медицинской помощью", - подвел итог Комаровский.Пневмония (воспаление легких) – воспаление легочной ткани обычно инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол (развитием в них воспалительной экссудации). Пневмонии, вызванные инфекциями, являются формой острой респираторной инфекции, затрагивающей легкие. Основными возбудителями пневмонии являются бактерии и вирусы, реже ее вызывают микоплазмы, грибы и паразиты.Основными методами диагностики являются рентгенологическое исследование легких и исследование мокроты, основным методом лечения — антибактериальная терапия. Поздняя диагностика и задержка с началом антибактериальной терапии ухудшают прогноз заболевания. В некоторых случаях возможен смертельный исход.
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евгений комаровский, здоровье, весь мир, общество
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
Врач и телеведущий Евгений Комаровский
перечислил главные признаки, позволяющие заподозрить развитие пневмонии. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram
.
Главным симптомом заболевания медик назвал кашель. Он также посоветовал обратить внимание на невозможность сделать глубокий вдох, если такая попытка вызывает приступ кашля.
Среди других признаков Комаровский перечислил выраженную бледность кожи на фоне других симптомов ОРВИ и одышку при невысокой температуре тела.
Кроме того, на развитие воспаления легких указывают любая "простудная болезнь", длящаяся более семи дней, а также не помогающие при высокой температуре парацетамол или ибупрофен, добавил телеведущий.
"Знание этих признаков необходимо для того, чтобы не тянули с обращением за медицинской помощью", - подвел итог Комаровский.
Пневмония (воспаление легких) – воспаление легочной ткани обычно инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол (развитием в них воспалительной экссудации). Пневмонии, вызванные инфекциями, являются формой острой респираторной инфекции, затрагивающей легкие. Основными возбудителями пневмонии являются бактерии и вирусы, реже ее вызывают микоплазмы, грибы и паразиты.
Основными методами диагностики являются рентгенологическое исследование легких и исследование мокроты, основным методом лечения — антибактериальная терапия. Поздняя диагностика и задержка с началом антибактериальной терапии ухудшают прогноз заболевания. В некоторых случаях возможен смертельный исход.