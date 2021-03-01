https://ria.ru/20210301/playstation-1599484237.html
С помощью приставки Sony PlayStation 5 научились добывать криптовалюту
С помощью приставки Sony PlayStation 5 научились добывать криптовалюту
Игровая приставка Sony PlayStation 5 теперь умеет добывать криптовалюту. Первыми "научили" приставку майнить китайские энтузиасты, сообщает Mydrivers. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T18:12
2021-03-01T18:12
2021-03-01T18:12
наука
криптовалюта
sony corporation
playstation
технологии
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Игровая приставка Sony PlayStation 5 теперь умеет добывать криптовалюту. Первыми "научили" приставку майнить китайские энтузиасты, сообщает Mydrivers.Майнерам удалось обойти программные ограничения Sony и добраться до "железа" приставки. Видеоускоритель на базе AMD Radeon с архитектурой RDNA 2 оказался неплох в добыче криптовалюты Etherium — китайцы смогли выжать из приставки 98,76 "мегахешей" при энергопотреблении 211 Вт.Нестандартное использование приставки приведет к повышенной нагрузке на нее и вряд ли такое устройство можно будет отремонтировать по гарантии, если оно выйдет из строя. Добытчики виртуальных "монет" на волне очередного криптовалютного бума взвинтили цена на видеокарты, буквально оставив геймеров без современных GPU. Возможно, теперь еще и обострится дефицит некстген-консолей, которых и так не хватает всем желающим.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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криптовалюта, sony corporation, playstation, технологии
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости.
Игровая приставка Sony PlayStation 5 теперь умеет добывать криптовалюту. Первыми "научили" приставку майнить китайские энтузиасты, сообщает
Mydrivers.
Майнерам удалось обойти программные ограничения Sony и добраться до "железа" приставки. Видеоускоритель на базе AMD Radeon с архитектурой RDNA 2 оказался неплох в добыче криптовалюты Etherium — китайцы смогли выжать из приставки 98,76 "мегахешей" при энергопотреблении 211 Вт.
Нестандартное использование приставки приведет к повышенной нагрузке на нее и вряд ли такое устройство можно будет отремонтировать по гарантии, если оно выйдет из строя.
Добытчики виртуальных "монет" на волне очередного криптовалютного бума взвинтили цена на видеокарты, буквально оставив геймеров без современных GPU. Возможно, теперь еще и обострится дефицит некстген-консолей, которых и так не хватает всем желающим.