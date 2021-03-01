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Наука
https://ria.ru/20210301/playstation-1599484237.html
С помощью приставки Sony PlayStation 5 научились добывать криптовалюту
С помощью приставки Sony PlayStation 5 научились добывать криптовалюту
Игровая приставка Sony PlayStation 5 теперь умеет добывать криптовалюту. Первыми "научили" приставку майнить китайские энтузиасты, сообщает Mydrivers. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T18:12
2021-03-01T18:12
наука
криптовалюта
sony corporation
playstation
технологии
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Игровая приставка Sony PlayStation 5 теперь умеет добывать криптовалюту. Первыми "научили" приставку майнить китайские энтузиасты, сообщает Mydrivers.Майнерам удалось обойти программные ограничения Sony и добраться до "железа" приставки. Видеоускоритель на базе AMD Radeon с архитектурой RDNA 2 оказался неплох в добыче криптовалюты Etherium — китайцы смогли выжать из приставки 98,76 "мегахешей" при энергопотреблении 211 Вт.Нестандартное использование приставки приведет к повышенной нагрузке на нее и вряд ли такое устройство можно будет отремонтировать по гарантии, если оно выйдет из строя. Добытчики виртуальных "монет" на волне очередного криптовалютного бума взвинтили цена на видеокарты, буквально оставив геймеров без современных GPU. Возможно, теперь еще и обострится дефицит некстген-консолей, которых и так не хватает всем желающим.
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криптовалюта, sony corporation, playstation, технологии

С помощью приставки Sony PlayStation 5 научились добывать криптовалюту

18:12 01.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПродажа новой игровой приставки Sony PlayStation 5 в Москве
Продажа новой игровой приставки Sony PlayStation 5 в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Игровая приставка Sony PlayStation 5 теперь умеет добывать криптовалюту. Первыми "научили" приставку майнить китайские энтузиасты, сообщает Mydrivers.
Майнерам удалось обойти программные ограничения Sony и добраться до "железа" приставки. Видеоускоритель на базе AMD Radeon с архитектурой RDNA 2 оказался неплох в добыче криптовалюты Etherium — китайцы смогли выжать из приставки 98,76 "мегахешей" при энергопотреблении 211 Вт.
Нестандартное использование приставки приведет к повышенной нагрузке на нее и вряд ли такое устройство можно будет отремонтировать по гарантии, если оно выйдет из строя.
Добытчики виртуальных "монет" на волне очередного криптовалютного бума взвинтили цена на видеокарты, буквально оставив геймеров без современных GPU. Возможно, теперь еще и обострится дефицит некстген-консолей, которых и так не хватает всем желающим.
Продажа новой игровой приставки Sony PlayStation 5 в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 12:56Наука
Sony пообещала россиянам новую партию дефицитной PlayStation 5
 
НаукакриптовалютаSony CorporationPlayStationТехнологии
 
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